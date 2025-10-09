Israel confirma que no liberará al líder palestino Marwan Barghouti a cambio de rehenes

Una portavoz de la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó este jueves que el preso y líder palestino Marwan Barghouti no será liberado en el intercambio de detenidos palestinos a cambio de los 48 rehenes previsto durante el alto el fuego.

La funcionaria, Tal Heinrich, detalló que Marwan -destacado líder político del movimiento Fatah- seguirá en prisión y que la lista de los casi 2,000 palestinos que se espera sean liberados se hará pública esta noche, tras la reuniones del gabinete de seguridad y de Gobierno en la que Israel ratificará el acuerdo.

Unos 250 de los liberados serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1,700 son detenidos en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.