Israel confirma que no liberará al líder palestino Marwan Barghouti a cambio de rehenes

Marwan -destacado líder político del movimiento Fatah- seguirá en prisión y que la lista de los casi 2.000 palestinos que se espera sean liberados se hará pública esta noche.

Según el plan de Trump, a cambio de los rehenes, Israel deberá liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 personas capturadas durante la guerra en la Franja de Gaza.

Agencia EFEJerusalén

Una portavoz de la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó este jueves que el preso y líder palestino Marwan Barghouti no será liberado en el intercambio de detenidos palestinos a cambio de los 48 rehenes previsto durante el alto el fuego.

La funcionaria, Tal Heinrich, detalló que Marwan -destacado líder político del movimiento Fatah- seguirá en prisión y que la lista de los casi 2,000 palestinos que se espera sean liberados se hará pública esta noche, tras la reuniones del gabinete de seguridad y de Gobierno en la que Israel ratificará el acuerdo.

Unos 250 de los liberados serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1,700 son detenidos en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

