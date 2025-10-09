Puerto Rico: incautan 165 kilos de cocaína en contenedor procedente de República Dominicana

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asignados al Equipo Antiterrorista de Control de Contrabando en el Puerto de San Juan incautaron 165 kilogramos (365 libras) de cocaína oculta en un contenedor procedente de la República Dominicana.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, durante las inspecciones de carga entrante, los oficiales de A-TCET seleccionaron un contenedor para su inspección física. Dentro del contenedor, descubrieron ocho bolsas de lona ocultas entre los palés. Dentro de las bolsas, encontraron 149 objetos con forma de ladrillo que dieron positivo en cocaína.

“Ayer, nuestros dedicados oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. demostraron una vez más su compromiso con la protección de nuestra frontera caribeña al interceptar un cargamento significativo de narcóticos”, declaró Roberto Vaquero, Director de Operaciones de Campo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La cocaína incautada, con un valor estimado en la calle de más de 4 millones de dólares, fue puesta bajo custodia de CBP.