Mas de 150 camiones con ayuda humanitaria se dirigen a Gaza tras anuncio de alto al fuego

El convoy cuenta, entre otros, con 80 camiones de Naciones Unidas, 21 de Catar y 17 de la Media Luna Roja egipcia, agregaron.

La Media Luna Roja egipcia afirmó este jueves que 153 camiones con ayuda humanitaria van camino de la Franja de Gaza tras el anuncio de un alto al fuego entre Israel y Hamás.

Dos fuentes de la organización egipcia confirmaron que "153 camiones con ayuda pasaron por el cruce fronterizo de Rafah, en dirección del punto de paso de Kerem Shalom, para entrar en la Franja de Gaza".

