Israel y Hamás logran acuerdo sobre primera fase de plan para poner fin a guerra en Gaza, dice Trump

Israel y Hamás han logrado un acuerdo sobre la "primera fase" de un plan de paz para pausar los combates y liberar a algunos cautivos.

Columnas de humo se elevan tras ataques israelíes en el norte de la Franja de Gaza, el 8 de octubre de 2025, en una fotografía captada desde el sur de Israel. (AP Foto/Emilio Morenatti)Emilio Morenatti/ AP

Agencia AP

Israel y Hamás han logrado un acuerdo sobre la "primera fase" de un plan de paz para pausar los combates y liberar a algunos cautivos, afirmó el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable”, escribió Trump. “Todas las partes serán tratadas de manera justa".

