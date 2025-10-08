Surgen conversaciones tranquilas en segunda semana de cierre del gobierno federal

Las visitas al Capitolio se han paralizado. La Cámara de Representantes mantiene sus puertas cerradas, mientras que el Senado se encuentra atrapado en un ciclo de votaciones fallidas sobre un plan rechazado para reabrir el gobierno. El presidente Donald Trump amenaza con despedir masivamente a empleados federales y negarles los salarios atrasados al resto.

A medida que el cierre gubernamental entra en su segunda semana, no hay un final perceptible a la vista.

"Hay que negociar", argumentó el senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, hasta altas horas de la noche en el pleno del Senado. "Así es como funciona".

Pero no hay negociaciones en marcha, al menos públicas.

El cierre continúa, pero hay indicios de conversaciones tranquilas

Los republicanos, que tienen el control mayoritario en el Congreso, creen que tienen la ventaja política, mientras rechazan las demandas demócratas de financiar rápidamente los subsidios al seguro de salud como parte de cualquier plan para poner fin al cierre.

Pero los demócratas también se han mantenido firmes, convencidos de que los estadounidenses están de su lado en la lucha para evitar los inminentes aumentos en los precios de la atención médica y culpando a Trump por el cierre.

Sin embargo, entre bastidores, se ven signos de incomodidad.

Un grupo de senadores, republicanos y demócratas, con poca representación, ha debatido sobre opciones para abordar el problema del seguro médico. Una de ellas, la senadora Susan Collins de Maine, ha presentado sus propios planes.

Dos republicanos prominentes, la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y el senador Josh Hawley de Missouri, han dicho que se debe hacer algo para detener el aumento de las tarifas del seguro de salud.

Y el propio Trump indicó que estaba dispuesto a negociar con los demócratas sobre sus demandas de salvar los subsidios a la atención médica. A principios de esta semana, el presidente dijo que las conversaciones ya estaban en marcha, pues desea una "excelente atención médica" para la población, solo para cambiar de tono horas después y afirmar que el gobierno debe reabrir primero.

Trump quiere llegar a un acuerdo sobre atención médica

“Ayer hablé extensamente con el presidente sobre ese mismo tema”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre su conversación del lunes con Trump. “Y sí, quiere resolver problemas”.

En esencia, el debate gira en torno al tema de la atención sanitaria que ha enredado al Congreso durante años, y en particular, la Ley de Atención Sanitaria Asequible, también conocida como Obamacare, que Trump intentó, sin éxito, derogar y reemplazar durante su primer mandato en la Casa Blanca.

El Congreso aumentó los subsidios federales que ayudan a las personas a adquirir pólizas de seguro privadas en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) durante la pandemia de COVID-19. Esta ayuda federal fue popular e impulsó la inscripción a la ACA a un récord de 24 millones de personas . Estos subsidios mejorados expirarán a finales de año.

Los republicanos afirman que el Congreso puede abordar el problema del seguro médico en los próximos meses. Los demócratas luchan por resolver el problema ahora, ya que se están notificando aumentos en las tasas de las pólizas para el nuevo año.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune , republicano de Dakota del Sur, ha dicho que puede haber un camino a seguir, una vez que el gobierno vuelva a abrir.

"Siempre estuvimos planeando tener esas discusiones", dijo Johnson, republicano por Luisiana.

Las dudas son altas y la confianza es baja.

Pero los demócratas argumentan que los republicanos no abordaron el problema de los subsidios a la atención médica que estaban por expirar este verano cuando aprobaron el proyecto de ley insignia de Trump, comúnmente conocido como One Big Beautiful Bill Act.

Los demócratas dudan que con Johnson manteniendo a la Cámara fuera de la sesión legislativa y enviando a los legisladores a trabajar en sus distritos, los republicanos regresen rápidamente a trabajar para resolver el problema de la atención médica.

“Decenas de millones de personas están a punto de experimentar un aumento drástico en los costos del seguro médico: ¿cómo es eso aceptable en el país más rico de la historia del mundo?”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York.

“Una crisis de salud se está desarrollando ante los ojos del pueblo estadounidense debido a las medidas tomadas por el Partido Republicano; están de vacaciones”, dijo.

Cheques de pago perdidos para trabajadores y más votaciones fallidas

Si bien los empleados federales a menudo han dejado de cobrar sus salarios durante los cierres, y el primer período de pago se realizará la próxima semana, Trump ahora amenaza con eliminar el pago retroactivo garantizado. Esto representaría una clara desviación de lo normal. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca, bajo la dirección de Russ Vought, argumenta que la ley establece que el pago retroactivo no es automático y que el Congreso tendría que aprobarlo.

Al mismo tiempo, la estrategia de Thune de intentar atraer a más senadores demócratas para que se unan a los republicanos y avanzar con el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que financiaría al gobierno sin una solución de salud no ha funcionado.

De hecho, los partidos se están distanciando cada vez más. El senador Angus King, independiente de Maine, quien ha votado varias veces con los republicanos a favor de financiar el gobierno, ha dicho que podría cambiar su voto, uniéndose a la mayoría de los senadores demócratas que esperan un mejor acuerdo.

Se espera que el Senado intente nuevamente el miércoles avanzar con el proyecto de ley del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, pero se espera que fracase nuevamente.

Cada lado se ha mantenido firme, convencido de que está en el lado correcto de la lucha por el cierre, en parte porque eso es lo que muestran sus datos internos.

Durante el fin de semana, los demócratas del Senado recibieron información que sugería que su mensaje sobre la atención médica estaba teniendo eco entre los votantes. El memorando del Comité de Acción Política de la Mayoría del Senado se distribuyó a los demócratas de la Cámara de Representantes y a las campañas de todo el país el martes, con una directiva clara: mantener la postura.

“Sería un error quitarle presión a los republicanos”, dice el memorando.

Mientras tanto, los republicanos se aferran a su propia estrategia. Un memorando del brazo de campaña del Partido Republicano en la Cámara de Representantes instó a los candidatos a centrarse en el impacto económico del cierre, incluyendo un desglose por distritos de quiénes se verían afectados por un cierre gubernamental.

Cada lado ha enmarcado la lucha por el cierre como un precursor de las elecciones de mitad de período de 2026.