Nobel de Medicina regresa de excursión por las montañas y finalmente se entera de su galardón

Tras un curioso ida y vuelta de llamadas, el comité del Premio Nobel logró hablar el martes con el científico galardonado con el Nobel de Medicina, el estadounidense Fred Ramsdell, quien se encontraba de excursión "desconectado" cuando se anunció la noticia.

El investigador declaró al New York Times que el lunes estaba terminando una excursión de tres semanas por la naturaleza con el teléfono en modo avión, mientras los organizadores del Nobel, los medios de comunicación y sus amigos intentaban contactarlo sin éxito.

Finalmente, se enteró de que era Premio Nobel de Medicina por su esposa. La mujer comentó que su teléfono estaba inundado de mensajes cuando recuperó la señal, ya que la pareja hizo una parada en Montana para cerrar unas vacaciones que incluyeron senderismo y acampada en las montañas de esa región.

El periódico indicó que Ramsdell había intentado devolver la llamada a Thomas Perlmann, secretario general de la Asamblea Nobel, pero ya era demasiado tarde en Suecia. Finalmente, se contactaron el martes por la mañana.

El lunes, Sonoma Biotherapeutics, el laboratorio en el que trabaja Ramsdell, declaró a la AFP que el científico estaba "viviendo su mejor momento" en una excursión de senderismo "desconectado".

El amigo y colega de Ramsdell, Jeffrey Bluestone, cofundador del laboratorio, declaró a la AFP que tampoco pudo contactarlo.

Ramsdell comparte el premio con Mary Brunkow, de Seattle, Washington, y Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka, Japón, por sus descubrimientos relacionados con el funcionamiento del sistema inmunológico.

El investigador, de 64 años, declaró al New York Times que intenta pasar el mayor tiempo posible en las montañas. Sobre el premio, se mostró "agradecido y honrado".