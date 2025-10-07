Familias están atormentadas en la búsqueda de desaparecidos desde el inicio de la guerra en Gaza

Cuando las bombas israelíes comenzaron a caer , Mohammad al-Najjar, su esposa y sus seis hijos huyeron de su casa en el sur de Gaza en plena noche, dispersándose aterrorizados junto a cientos de personas más de su vecindario.

Cuando el polvo se asentó y al-Najjar se acurrucó con su familia en un refugio a kilómetros de distancia, su hijo Ahmad, de 23 años, desapareció. Al amanecer, la familia buscó en hospitales cercanos y preguntó a los vecinos si lo habían visto.

No había rastro. Casi dos años después , siguen buscando.

"Es como si se lo hubiera tragado la tierra", dijo Mohammad al-Najjar. Habló desde la tienda de campaña de la familia en Muwasi, en la costa sur de Gaza, su noveno campamento de desplazados desde aquella fatídica noche de diciembre de 2023.

Miles de personas en Gaza buscan a sus familiares desaparecidos en una de las guerras más destructivas de las últimas décadas. Algunos están enterrados bajo edificios destruidos. Otros, como el hijo de al-Najjar, simplemente desaparecieron durante las operaciones militares israelíes.

En una guerra donde se desconoce el número real de muertos, “nadie sabe el número exacto (de personas desaparecidas)”, dijo Kathryne Bomberger, directora general de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas.

La familia al-Najjar ha buscado entre los escombros de su casa bombardeada. Acudieron a las morgues y consultaron con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

"¿Está preso (en Israel)? ¿Está muerto?", preguntó el padre de 46 años. "Estamos perdidos. Nos atormenta todo".

Los Servicios Penitenciarios de Israel y el ejército dijeron que no podían revelar detalles de identificación de prisioneros específicos y se negaron a comentar sobre el estado de al-Najjar.

Una tarea enorme

Según el Ministerio de Salud de Gaza, familiares han informado de que unas 6.000 personas siguen sepultadas bajo los escombros. Es probable que la cifra real sea miles más, ya que en algunos casos familias enteras murieron en un solo bombardeo, sin que nadie pudiera denunciar la desaparición, declaró Zaher al-Wahidi, funcionario del ministerio a cargo de los datos.

Por otra parte, el ministerio recibió informes de familiares de unas 3.600 personas desaparecidas, según al-Wahidi, cuyo paradero se desconoce. Hasta la fecha, solo ha investigado más de 200 casos. De ellos, siete fueron encontrados detenidos por Israel. Los demás no se encontraban entre los muertos o sepultados bajo los escombros.

El ministerio forma parte del gobierno de Hamás. La ONU y numerosos expertos independientes consideran fiables sus cifras.

El CICR tiene su propia lista de desaparecidos: al menos 7.000 casos aun sin resolver, sin incluir aquellos que se cree que están bajo los escombros, dijo el portavoz principal, Christian Cardon.

Ha habido muchas maneras de desaparecer durante el caos de ofensivas, ataques a edificios y desplazamientos masivos de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. Cientos de personas han sido detenidas en puestos de control israelíes o arrestadas en redadas sin notificar a sus familias. Expertos comisionados por un organismo de la ONU y importantes grupos de derechos humanos han acusado a Israel de genocidio, acusaciones que el país niega rotundamente.

Durante los ataques terrestres israelíes, se han dejado cadáveres en las calles. Se ha disparado a palestinos al acercarse demasiado a zonas militares israelíes, y sus cuerpos se encuentran, semanas o meses después, en estado de descomposición.

El ejército israelí ha tomado un número indeterminado de cadáveres, afirmando que busca rehenes israelíes o palestinos identificados como militantes. Ha devuelto varios cientos de cadáveres sin identificación a Gaza, donde fueron enterrados en fosas comunes anónimas .

Investigar a las personas desaparecidas requiere tecnología avanzada de ADN, muestras de familias y cuerpos no identificados, e imágenes aéreas para localizar lugares de enterramiento y fosas comunes, afirmó Bomberger. «Es una tarea enorme», añadió.

Sin embargo, Israel ha restringido la entrada de suministros para pruebas de ADN a Gaza, según Bomberger y el Ministerio de Salud de Gaza. Las autoridades militares israelíes no hicieron comentarios de inmediato cuando se les preguntó si estaban prohibidas.

Bomberger afirmó que es responsabilidad del Estado encontrar a las personas desaparecidas; en este caso, de Israel, como potencia ocupante. "Por lo tanto, dependería de la voluntad política de las autoridades israelíes para actuar al respecto".

Aroma de su hijo

Fadwa al-Ghalban no ha tenido noticias de su hijo Mosaab, de 27 años, desde julio, cuando fue a buscar comida a la casa familiar, creyendo que las tropas israelíes ya habían abandonado la zona cercana a la ciudad sureña de Maan.

Sus primos, que estaban cerca, vieron a Mosaab tirado en el suelo. Gritaron su nombre, pero no respondió. Con las tropas israelíes cerca, era demasiado peligroso acercarse, así que se marcharon. Dieron por muerto.

Al regresar más tarde, los familiares no encontraron ningún cuerpo, sólo sus zapatillas.

Su familia ha colocado avisos en las redes sociales, con la esperanza de que alguien haya visto a Mosaab detenido en Israel o lo haya enterrado.

Al-Ghalban vive de la esperanza. Otro familiar fue dado por muerto, y cuatro días después de que la familia recibiera formalmente las condolencias, se enteraron de que se encontraba en una prisión israelí.

Sea cual sea el destino de su hijo, «tengo un fuego en el corazón», dijo al-Ghalban. «Aunque alguien lo enterrara, sería mucho más fácil que este fuego».

Grupos de derechos humanos dicen que Israel está “haciendo desaparecer” a cientos de palestinos de Gaza, deteniéndolos sin cargos ni juicio, a menudo incomunicados.

Israel no hace público el número de detenidos, salvo mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información. En virtud de una reforma de la legislación israelí en tiempos de guerra, los detenidos de Gaza pueden permanecer retenidos sin revisión judicial durante 75 días y se les puede negar el acceso a abogados durante un período aún mayor. Las comparecencias ante un juez suelen ser secretas por vídeo.

El grupo israelí de derechos humanos Hamoked obtuvo registros que muestran que, hasta septiembre, 2.662 palestinos de Gaza estaban detenidos en cárceles israelíes , además de unos cientos más detenidos en instalaciones del ejército donde grupos de derechos humanos, la ONU y los detenidos han denunciado abusos y torturas rutinarias .

A al-Ghalban solo le queda de su hijo su última muda de ropa. Se niega a lavarla.

—Sigo oliéndolos. Quiero olerlo —dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas—. Me lo imagino viniendo, caminando hacia mí en la tienda. Digo que no está muerto.

Incluso un anillo

Con la mayoría de las excavadoras de Gaza destruidas, las familias deben buscar por su cuenta entre los escombros, con la esperanza de encontrar incluso los huesos de sus seres queridos perdidos.

La hija de Khaled Nassar, Dalia, de 28 años, y su hijo, Mahmoud, de 24, murieron en ataques aéreos separados, quedando ambos enterrados bajo sus casas en el campo de refugiados de Jabaliya.

Los equipos de rescate no han podido acceder en gran medida a Jabaliya, que fue golpeada por repetidos ataques, incursiones y ofensivas terrestres y ahora está bajo control militar israelí y fuera de sus límites.

Dalia y su esposo fueron asesinados en su casa el 9 de octubre de 2023, el tercer día de la guerra. Sus hijos sobrevivieron. Ahora viven con su abuelo.

“La buscamos y no la encontramos”, dijo Nassar. “Parecía haberse evaporado con el cohete”.

Un año después, Israel atacó la casa de la familia, enterrando a Mahmoud, que había regresado a ducharse en la casa después de que la familia fuera evacuada.

Cuando comenzó el alto el fuego en enero, Nassar y su esposa Khadra fueron a buscarlo. A diario, este hombre de 60 años, padre de 10 hijos y exalbañil, usaba un martillo, una pala y herramientas pequeñas para remover los escombros. Su esposa se llevaba cubos de arena y escombros.

Excavaron en la mitad de la casa y no encontraron nada. Entonces Israel rompió el alto el fuego en marzo y tuvieron que huir.

Khadra se niega a desesperarse. Si hay un nuevo alto el fuego, reanudará la excavación, dijo, "aunque solo encuentre el anillo (de Mahmoud) en su dedo o unos huesos para ponerlos en una tumba y llamarla de mi hijo".