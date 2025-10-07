Varios desaparecidos y tres heridos en derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid

El derrumbe parcial este martes de un edificio en obras en el centro turístico de Madrid dejó al menos tres heridos y "algunos" desaparecidos, según indicaron los servicios de emergencias municipales.

Estos equipos han "atendido hasta el momento a 3 obreros, ninguno grave. Los trabajadores echan en falta a algunos compañeros", indicó este servicio en la red social X sobre el incidente, que se habría producido "tras el derrumbe de varios forjados en un edificio en obras".

Una de las tres personas heridas fue trasladada al hospital, indicó de su lado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también en X.

Según indicó, "11 dotaciones" de bomberos, policías y Protección Civil se encontraron ahora "asegurando el edificio y buscando posibles desaparecidos".

Las fuerzas del orden acordonaron esta zona cercana a la Plaza Mayor de la capital española, según constataron periodistas de AFP.

Igualmente, varias ambulancias y vehículos policiales con las alarmas encendidas estaban en el lugar, así como numerosos vecinos y curiosos.

"Ha hecho un estallido enorme, ha arrebatado cristales y todo", contó Milagros García Benito, una trabajadora de una peluquería situada frente al edificio afectado, que afirmó que en aquel momento se generó "mucho polvo blanco, no se veía nada".