Israel deporta a Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla a Gaza

La activista sueca había denunciado anteriormente que sufría violaciones a los derechos humanos, expuesta a chinches, poca comida y deshidratación durante su apresamiento.

La activista climática sueca Greta Thunberg

La activista climática sueca Greta Thunberg saluda desde un barco que participa en una flotilla civil con destino a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria, en Barcelona, ​​España, el domingo 31 de agosto de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)AP

Agencia AFPJerusalén, Indefinida

Israel dijo que deportó el lunes a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en una publicación en X que otros "171 provocadores de la flotilla Hamás–Sumud, incluida Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia". 

La cancillería israelí agregó que los deportados eran ciudadanos de varios países, entre ellos de Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos.

La activista sueca había denunciado anteriormente que sufría violaciones a los derechos humanos, expuesta a chinches, poca comida y deshidratación durante su apresamiento. 

