Tiroteo en el centro de Alabama deja dos muertos y 12 heridos

Rivales armados comenzaron a dispararse entre sí en un concurrido distrito de vida nocturna en el centro de la capital de Alabama la noche del sábado, matando a dos personas e hiriendo a otras 12, informó la policía.

El jefe de policía de Montgomery, James Graboys, afirmó que tres de los heridos fueron hospitalizados con lesiones que amenazaban sus vidas. La policía recibió un aviso en torno a las 11:30 de la noche sobre lo que Graboys describió como un "tiroteo masivo".

"Esto fue entre dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud", dijo Graboys a la prensa cerca de la escena.

Los tiradores, señaló, "no se preocuparon por las personas a su alrededor cuando lo hicieron".

La policía no había reportado arrestos el domingo por la mañana y no había divulgado detalles sobre cuántas personas habían disparado o qué tipos de armas se habían utilizado.

Fue un fin de semana particularmente ocupado en Montgomery, con un partido de fútbol americano en el Estadio Hornet, la Feria Nacional de Alabama en el Coliseo Garrett y el partido de fútbol americano entre la Universidad de Tuskegee y el Colegio Morehouse que acababa de terminar en el cercano Cramton Bowl.

El alcalde Steven Reed dijo a la prensa que había unidades de policía a menos de 15 metros (50 pies) a ambos lados cuando comenzó el tiroteo, pero que los tiradores "no tenían respeto por la vida humana".

Graboys comentó que los investigadores estaban revisando las pruebas y entrevistando a posibles sospechosos, aunque nadie había sido acusado el domingo de madrugada.

"Haremos todo lo necesario para reunir cada evidencia y perseguir a quien esté involucrado", afirmó Graboys.