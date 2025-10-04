Trump pide a Israel parar bombardeos en Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes a Israel detener los bombardeos en la Franja de Gaza después de que Hamás dijera que había aceptado algunos elementos de su plan para poner fin a la guerra que inició hace casi dos años.

“Creo que están listos para una paz duradera”, escribió Trump en redes sociales. “Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida.

En este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en discusiones sobre los detalles a resolver”.

Hamás dijo el viernes que ha aceptado algunos elementos del plan propuesto por Trump, incluyendo ceder el poder y liberar a todos los cautivos restantes, pero que otros requieren más consultas entre los palestinos.

La declaración se produjo horas después de que Trump dijera que Hamás debía aceptar el acuerdo antes del domingo por la noche o habría una ofensiva militar aún mayor. No hubo una respuesta inmediata de Israel.

Hamás dijo que estaba dispuesto a devolver a los cautivos restantes según la “fórmula” del plan, probablemente en referencia a la liberación de cientos de palestinos encarcelados en Israel a cambio. También reiteró su disposición de entregar el poder a un organismo palestino políticamente independiente.

Pero dijo que los aspectos de la propuesta que tocan el futuro de la Franja de Gaza y los derechos palestinos deben decidirse sobre la base de una “posición palestina unánime” alcanzada con otras facciones y basada en el derecho internacional.

La declaración tampoco menciona el desarme de Hamás, una demanda clave de Israel incluida en la propuesta de Trump.

El plan de paz había sido aceptado por Israel, pero los mediadores clave, Egipto y Qatar, han dicho que algunos elementos necesitan más negociación.

“Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás”, escribió Trump el viernes más temprano en redes sociales.

Pero Abu Marzouk dijo que podría ser difícil para Hamás liberar a todos los cautivos en 72 horas como pide la propuesta, porque podría llevar días o semanas localizar los restos de algunos de ellos.

Añadió que Hamás estaba dispuesto a entregar sus armas a un futuro organismo palestino que administre Gaza, pero no hubo mención de eso en la declaración oficial.

Otro funcionario de Hamás, Osama Hamdan, dijo a la televisión Al Araby que Hamás rechazaría la administración extranjera de la Franja de Gaza y que la entrada de fuerzas extranjeras sería “inaceptable”.

.