El papa pide una "distribución diversa de la riqueza" y una Iglesia que no sirva al dinero

El papa León XIV abogó este sábado por una "distribución diversa de la riqueza" en el mundo y por una Iglesia que "no sirva al dinero o a sí misma", durante una audiencia con los fieles por el Jubileo en la plaza de San Pedro.

"Queridos amigos, han venido como peregrinos de esperanza (...) El Jubileo también abre a la esperanza de una distribución diferente de las riquezas, a la posibilidad de que la tierra sea de todos, porque en realidad no es así", declaró el pontífice.

Y agregó: "En este año debemos elegir a quién servir: si a la justicia o a la injusticia, si a Dios o al dinero".

El papa estadounidense celebró la audiencia con los fieles llegados a Roma por este Año Santo y centró su catequesis en santa Clara de Asís, la religiosa del siglo XIII seguidora del santo de los pobres, al que se celebra este sábado, y fundadora de las clarisas.

"Una joven valiente y a contracorriente" ya que, dijo, eligió la pobreza para seguir a Francisco de Asís.

"Sabemos que Francisco, al elegir la pobreza evangélica, tuvo que romper con su propia familia. Sin embargo, era un hombre: el escándalo existió, pero fue menor. La elección de Clara resultó aún más impactante: ¡una joven que quería ser como Francisco, que quería vivir, como mujer, libre, como aquellos hermanos!", relató el papa.

Así, puso a santa Clara como ejemplo para los jóvenes, como el caso de "una persona que ha elegido y asume las consecuencias de sus elecciones".

"Recemos, pues, por los jóvenes; y recemos para ser una Iglesia que no sirva al dinero ni a sí misma, sino al Reino de Dios y a su justicia. Una Iglesia que, como Santa Clara, tenga el valor de habitar la ciudad de una manera diferente. ¡Esto da esperanza!", terminó.

Tras esta audiencia con los fieles, León XIV presidirá en la mañana del domingo otra audiencia jubilar dedicada a los migrantes y misioneros, con la presencia de cerca de 10,000 peregrinos llegados de 95 países de todo el mundo.