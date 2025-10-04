Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

franja de gaza

Israel acordó línea de retirada inicial en Gaza y llama a Hamás a aceptar, dice Trump

Donald Trump llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato"

Vehículos de artillería israelíes se despliegan en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 19 de septiembre de 2025

Foto de archivo de vehículos de artillería israelíes en la frontera de Israel con la Franja de Gaza. 19 de septiembre de 2025Jack GUEZ/AFP

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEWashington, EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza, que ha compartido con Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptar las condiciones para dar paso a un cese el fuego "inmediato" y la liberación de rehenes y prisioneros estipulada en su plan de paz para la Franja.

Tags relacionados