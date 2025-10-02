Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La ONU dice que hay más de 16,000 muertos por la violencia en Haití desde principios de 2022

Más de 16,000 personas murieron por la violencia en Haití desde principios de 2022, informó este jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que advirtió de que "puede que lo peor esté aún por llegar".

Fotografía muestra el desplazamineto de personas en medio de una ola de violencia en Haití.

Fotografía muestra el desplazamineto de personas en medio de una ola de violencia en Haití.AFP

Agencia AFPGinebra, Suiza

El alto comisionado declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la violencia se ha recrudecido e intensificado desde marzo y añadió: "Podemos, y debemos, cambiar esta situación por el bien del pueblo haitiano".

