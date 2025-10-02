La ONU dice que hay más de 16,000 muertos por la violencia en Haití desde principios de 2022

Más de 16,000 personas murieron por la violencia en Haití desde principios de 2022, informó este jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que advirtió de que "puede que lo peor esté aún por llegar".

El alto comisionado declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la violencia se ha recrudecido e intensificado desde marzo y añadió: "Podemos, y debemos, cambiar esta situación por el bien del pueblo haitiano".