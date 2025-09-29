Trump presenta plan de paz para Gaza y propone presidir el organismo que supervisará nuevo gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes formalmente un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza que incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado 'Junta de la Paz' que presidirá el propio Trump.

"La Junta de Paz estará presidida... No lo he pedido yo. Créanme. Estoy muy ocupado, pero teníamos que asegurarnos de que esto funcione. Los líderes del mundo árabe e Israel y todos me han pedido que lo haga, así que estará presidida por un caballero conocido como presidente Donald J. Trump de Estados Unidos. Eso es lo que quiero. Algo más de trabajo extra", ha explicado Trump en rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La propuesta de 20 puntos publicada por la Casa Blanca incluye la formación de un órgano de transición de tecnócratas y apolíticos palestinos y extranjeros para gestionar la administración gazatí sin presencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz", presidida por Trump.

En esta Junta estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair. "Este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas (...) y pueda recuperar el control de Gaza", señala.

El horizonte final de la propuesta es que "cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino". "Israel no ocupará ni se anexionará Gaza", recoge.

Sin embargo, el propio Trump ha criticado a los "ingenuos" países europeos que han reconocido el Estado palestino. "Son buena gente, pero creo que lo han hecho porque están muy cansados de lo que lleva pasando durante tantas décadas", ha argumentado.

ALTO EL FUEGO INMEDIATO

El plan de Trump prevé que "en un plazo de 72 horas después de que Israel acepte este acuerdo, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos" y "si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato".

"Todas las operaciones militares serán suspendidas, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería y las líneas de frente se paralizarán hasta que se den las condiciones para la retirada por fases contemplada", plantea. Sin embargo, contempla que Israel conserve el control de "un perímetro de seguridad" dentro de las fronteras del enclave palestino.

Una vez sean liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023, "incluidas todas las mujeres y los niños detenidos en ese contexto". Por cada cuerpo de rehén israelí entregado, Israel entregará los restos de 15 gazatíes.

Tras aceptar el acuerdo, se reanudaría la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza conforme a los términos del acuerdo del 19 de enero y será gestionada por la ONU y sus agencias, la Cruz Roja y "otras organizaciones internacionales no vinculadas en forma alguna con ninguna de las partes". Además se abrirá el paso de Rafá en ambas direcciones, según el mencionado acuerdo de enero.

FUERZA INTERNACIONAL DE ESTABILIZACIÓN

El documento de Trump recoge además la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) que "se desplegará de inmediato en Gaza" en coordinación con Estados Unidos y países árabes.

Esta FIE será la responsable de formar un nuevo cuerpo policial palestino que colaborará con Israel y con Egipto para garantizar la seguridad de las fronteras. "Es fundamental evitar que entren municiones en Gaza y facilitar una entrada rápida y segura de bienes para reconstruir y revitalizar Gaza", recoge.

En el caso de que Hamás "no conteste o rechace" la propuesta, la iniciativa, incluida la entrada de ayuda humanitaria, solo se aplicará "en las zonas libres de terrorismo entregadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a la FIE".

En ese sentido, Trump ha advertido de que si no se acepta el acuerdo "Israel tendrá todo mi apoyo para terminar con esto", para "destruir la amenaza de Hamás". "Pero espero que logremos un acuerdo para la paz. Si Hamás lo rechaza, lo cual siempre es posible, serán los únicos. Todos los demás lo aceptan", ha argüido.

Además, la propuesta prevé una amnistía para todos los miembros de Hamás "que accedan a la coexistencia pacífica y a inutilizar sus armas". "Los miembros de Hamás que quieran salir de Gaza tendrán paso seguro a los países de destino", especifica.

"Según el plan, países árabes y musulmanes se comprometen a (...)desmilitarizar Gaza y eso es rápido. A desmontar las capacidades militares de Hamás y de otras organizaciones terroristas y hacerlo de inmediato", ha explicado Trump en su comparecencia.

La iniciativa estadounidense recoge que "nadie será obligado a marcharse de Gaza y quienes quieran marcharse serán libres de hacerlo y libres de volver. Vamos a animar a la gente a quedarse y a ofrecerles la oportunidad de crear una Gaza mejor".

El plan incluye asimismo la creación de "una zona económica especial" con "aranceles preferentes" y un "plan de desarrollo económico para reconstruir y dar energía a Gaza" con expertos con experiencia en "las modernas ciudades milagro de Oriente Próximo".

Asimismo prevé el impulso de un "diálogo interreligioso" para fomentar los valores de "tolerancia y coexistencia pacífica" para "cambiar la mentalidad y la narrativa de palestinos e israelíes" mediante "los beneficios que puede generar la paz".

Trump ha expresado su optimismo con respecto al futuro de la región e incluso ha especulado con que Irán se sume a los Acuerdos de Abraham, la iniciativa para el reconocimiento de Israel impulsada por el propio Trump entre los países árabes y musulmanes. "Quién sabe. Incluso Irán podría sumarse (...). Sería estupendo para Irán desde el punto de vista económico", ha explicado.