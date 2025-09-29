En EEUU: retiran perros calientes de maíz que podrían contener trozos de madera

Aproximadamente 58 millones de libras de perros calientes de maíz y otros productos de salchicha en palito están siendo retirados del mercado en Estados Unidos debido a que podrían tener pedazos de madera incrustados en la masa, y varios consumidores han reportado lesiones hasta la fecha.

Según un aviso publicado el sábado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, el retiro del mercado cubre productos seleccionados “State Fair Corn Dogs on a Stick” y “Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick” de Hillshire Brands, con sede en Texas, que es una subsidiaria de Tyson Foods.

El problema de contaminación se descubrió después de que Hillshire recibiera múltiples quejas de consumidores, según las notas de servicio, cinco de las cuales implicaban lesiones. La compañía determinó posteriormente que un número limitado de estos productos contenían trozos de madera dentro de la masa, según declaró Tyson en un comunicado correspondiente, añadiendo que había decidido retirarlos del mercado por precaución.

Los corn dogs y las salchichas en palito retirados del mercado se produjeron entre el 17 de marzo y el viernes pasado, según los avisos de retirada del mercado del sábado. Tyson, con sede en Arkansas, afirma que el problema se limitó a una sola planta ubicada en Haltom City, Texas.

El FSIS teme que algunos de estos productos retirados del mercado puedan encontrarse en refrigeradores y congeladores de hogares de todo Estados Unidos, así como en escuelas y otras instituciones. Además de venderse en línea y a minoristas de todo el país, la agencia señaló el sábado que estos productos también se vendieron a distritos escolares e instalaciones del Departamento de Defensa.

Se insta a los consumidores que estén en posesión de los productos retirados del mercado “State Fair Corn Dogs on a Stick” y “Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick” a que los desechen o los devuelvan al lugar de compra.

Para determinar qué salchichas de maíz y otras salchichas están sujetas a este retiro, los consumidores deben consultar el nombre del producto, la fecha de caducidad y otra información de identificación publicada en línea por el FSIS y Tyson . Los productos retirados también deben tener impreso en el empaque el número de establecimiento “EST-582” o “P-894”.

No está claro si los consumidores que compraron estos productos retirados del mercado tendrán derecho a un reembolso. Associated Press contactó el domingo a los contactos de Hillshire Brands y Tyson para obtener más información.

La contaminación por objetos extraños es una de las principales razones de los retiros de alimentos en los EE. UU. Más allá del plástico, los fragmentos de metal , trozos de insectos y más materiales "extraños" han provocado retiros de productos al introducirse en productos envasados.