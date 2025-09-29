Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Putin llama a filas a 135,000 rusos para cumplir el servicio militar obligatorio

El año pasado, Rusia elevó de 27 a 30 años la edad máxima en que sus ciudadanos pueden ser llamados a filas para cumplir el servicio militar.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin en Rusia.AP

Agencia EFEMoscú                 

El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó este lunes el segundo llamamiento a filas de 2025 para cumplir el servicio militar obligatorio, que afectará a 135,000 rusos de 18 a 30 años.

El llamamiento a filas se efectuará de manera escalonada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre próximo, según el decreto, publicado en la página web del Kremlin.

La misma disposición presidencial, que entró en vigor en el momento de publicación licenció a los ciudadanos llamados a filas que cumplieron su servicio militar obligatorio.

El año pasado, Rusia elevó de 27 a 30 años la edad máxima en que sus ciudadanos pueden ser llamados a filas para cumplir el servicio militar.

Los reclutas no participan en la campaña militar lanzada hace más de tres años por el Kremlin en Ucrania, según las autoridades rusas.

