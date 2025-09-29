Un internado se derrumba en Indonesia mientras los estudiantes rezaban

Un internado se derrumbó este lunes en la provincia indonesia de Java Oriental mientras los estudiantes rezaban en la planta baja del edificio, dejando un "número incierto" de víctimas, según informó la agencia de rescates Basarnas en un comunicado.

Dos equipos compuestos por 13 rescatistas se desplazaron hasta el internado islámico Al-Khoziny, situado en Sidoarjo, en el este de la isla más poblada de Indonesia, y "encontraron indicios de dos supervivientes bajo los escombros", indicó Basarnas.

El derrumbe se produjo a las 15:35 hora local (8:35 GMT) y los equipos de rescate trabajan desde entonces "para abrir el acceso al lugar donde se encuentran los estudiantes que quedaron sepultados bajo los escombros mientras rezaban en la planta baja".

Las autoridades sostienen que el incidente, cuyo número de víctimas "sigue siendo incierto", se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

"Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja", señalaron.