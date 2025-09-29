Xin Xin, la última panda gigante de América Latina tiene 35 años y vive en México

Después de una década de cuidar camellos, leones, linces y lémures, Joel Frías se unió al equipo que maneja la atracción estrella del Zoológico de Chapultepec : los pandas gigantes.

Era el año 2000, y el zoológico de Ciudad de México, ubicado en su enorme oasis urbano boscoso, había sido el primero fuera de China en criar con éxito pandas gigantes.

Xin Xin , la última panda nacida de ese programa, tenía entonces 10 años. Ahora tiene 35, una edad avanzada para los estándares de los pandas en cautiverio, y es la última panda gigante de Latinoamérica.

Todas las mañanas, Frías llega temprano para revisar tranquilamente su respiración antes de prepararle un desayuno de galletas, arroz cocido, zanahorias y manzanas trituradas.

“Aunque esté lloviendo… incluso si hace mucho frío, prefiero estar vigilando a los animales que estar en un escritorio”, dijo el cuidador del zoológico de 60 años, que lleva pequeños botones de panda prendidos en su chaleco.

El último panda de América Latina

Los pandas gigantes como Xin Xin tienen una esperanza de vida promedio de 15 años en libertad. En cautiverio, han llegado a vivir hasta 38.

Los pandas que una vez estuvieron en riesgo de extinción se han recuperado gracias a programas de conservación y ahora suman unos 2.300, de los cuales unos 500 se encuentran en zoológicos de todo el mundo.

El programa de México comenzó en 1975, cuando China le entregó a Pe Pe y Ying Ying, una pareja que tuvo siete cachorros, cuatro de los cuales alcanzaron la edad adulta. Una de esas crías originales fue Tohui, la madre de Xin Xin.

Xin Xin sobrevivió a sus padres, tías y tíos, pero nunca tuvo cachorros, por lo que la migración de pandas a México podría terminar con ella.

El gobierno mexicano no ha dicho qué hará tras la muerte de Xin Xin. China cobra ahora un millón de dólares al año por prestar pandas durante 10 a 15 años.

Cuidando a un panda anciano

Cuando Frías se unió al equipo de cuidado de los pandas, empezó sentándose con Xin Xin y hablándole para que se acostumbrara a su voz. Se aseguraba de usar la misma fragancia todos los días para que ella reconociera su olor.

Con el tiempo, se ganó su confianza hasta el punto de poder acercarse lo suficiente para tocarla.

Ahora, después de 25 años cuidándola, Frías puede descubrir fácilmente lo que quiere.

“Cuando tiene hambre y está nerviosa, empieza con el típico comportamiento de levantarse y caminar de un lado a otro”, dijo. “Eso significa que quiere salir o que tiene hambre”. Además de las frutas y verduras que consume dos veces al día, come unos 13 kilos de ramas de bambú.

Xin Xin duerme unas 15 horas al día, así que desde hace varios años, Frías la ha guiado a través de ejercicios diarios de no más de 10 minutos cada vez, en los que se sienta, abre la boca, extiende la pata y se tumba. Esta rutina permite a sus veterinarios revisarle el corazón y la respiración regularmente, y tomarle muestras de sangre.

El director del zoológico, Alberto Olascoaga, afirmó que, a pesar de su avanzada edad, Xin Xin "se encuentra en perfecto estado de salud". Sus dientes y articulaciones no están en muy buen estado, pero eso es normal en una panda anciana.

"Si ella se va, yo también me voy"

En un día típico, la bandada de fans de Xin Xin se mueve alrededor de su frondoso recinto, lanzando exclamaciones de asombro al oso peludo que mastica bambú al otro lado del cristal.

Después de enterarse del cumpleaños más reciente de Xin Xin en julio, Jazmín Montoya, una abogada de 23 años del estado de Veracruz, en la costa del Golfo, convenció a su madre y a sus dos hermanas de conducir hasta la Ciudad de México para visitar al panda.

"Aún no estamos listos" para despedirnos, dijo Montoya. Será "una gran pérdida para la nación".

Frías tampoco está preparado para ese día.

Al observarla fuera del recinto, el cuidador del zoológico se emocionó al recordar cómo cuando Xin Xin era joven hacía volteretas y corría cuando la liberaban en su recinto por las mañanas.

“Ya nos ha dado 35 años de vida plena. De hecho, físicamente está mejor que yo”, dijo, recuperándose. Pero su partida también cerrará un capítulo para el cuidador del zoológico. “Si ella se va, yo también”.