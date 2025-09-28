Roban whisky artesanal valorado en un millón de dólares de una destilería de Washington

Los ladrones que se llevaron 12.000 botellas de whisky artesanal en un raro robo de licor en Estados Unidos este verano no solo se llevaron productos por un valor de casi un millón de dólares, sino que también se llevaron casi la mitad de las existencias de un whisky de pura malta que los destiladores habían trabajado durante más de una década en producir.

Ahora la Oficina del Sheriff del Valle de Skagit está investigando, y los aficionados al whisky se preguntan si podrían aparecer las codiciadas botellas del primer whisky Garryana de 10 años de Westland Distillery y dónde.

Las botellas desaparecieron el 31 de julio, cuando alguien en un camión de carga apareció en el almacén de Westland Distillery en Burlington, Washington, sosteniendo la documentación que supuestamente les daba derecho a recoger un envío de whiskies de pura malta Westland, whisky mezclado Watchpost y Garryana con destino a Nueva Jersey.

Pero las botellas nunca llegaron a su destino previsto, y el "sofisticado y fraudulento plan de transporte" fue descubierto una semana después, dijo Jason Moore, director gerente de la destilería con sede en Seattle .

Las botellas de la edición del décimo aniversario de Garryana son irremplazables, dijo Moore.

“Esta es una situación desafortunada y bastante extraordinaria”, dijo Moore.

La Oficina del Sheriff del Condado de Skagit no respondió de inmediato a un mensaje telefónico dejado por The Associated Press.

Podría ser difícil vender los bienes robados, dijo Mark Gillespie, el presentador del podcast WhiskyCast que ha publicado más de 3.800 notas de cata de diferentes variedades de whisky.

“Va a ser muy difícil para quienquiera que se llevó esto ponerlo a la venta, porque lo que robaron era tan raro que todo el mundo lo sabe”, dijo Gillespie. “Vemos estos robos ocasionalmente en Escocia, donde los ladrones roban un remolque lleno de whisky, y suele terminar en Rusia”.

Pero sacar 12,000 botellas de EE. UU. podría ser difícil, ya que son raras y reconocibles, y revenderlas en EE. UU. puede ser complicado debido al sistema nacional de tres niveles para la venta de alcohol . Las destilerías generalmente tienen que vender licor a distribuidores o mayoristas, quienes luego lo venden a minoristas, restaurantes y bares. Vender alcohol en el mercado secundario —por ejemplo, cuando los particulares compran botellas populares y luego las revenden para obtener ganancias— generalmente es ilegal.

Esto no es cierto en gran parte de Europa, donde las casas de subastas y otros negocios se especializan en ventas en el mercado secundario.

“La procedencia de Garryana es importante porque es su primer whisky de 10 años”, dijo Gillespie. “Básicamente, la edad indica la edad del whisky, y en este país hay muchas destilerías artesanales que no llegan a los 10 años. Así que, para una destilería artesanal, poder lanzar un whisky de 10 años es un logro”.

Westland se centra en whiskies de malta pura, un estilo de licor elaborado con cebada, similar al whisky escocés. Pero Moore afirma que Westland se ha esforzado por capturar el terroir del Pacífico Noroeste en cada botella, utilizando granos de producción local, turba recolectada de una turbera de la península Olímpica y un tipo específico de levadura seleccionada para realzar los sabores regionales.

Eso es lo que hace que el Garryana sea especial, dijo: se añeja en barriles hechos del roble Quercus garryana, que crece principalmente en el noroeste del Pacífico.

El whisky de edición limitada recibe premios con regularidad, afirmó Gillespie, y la edición de 2023 fue nombrada el tercer mejor whisky del mundo por la revista Whisky Advocate. El Garryana se agota cada año, añadió Gillespie, y con la venta de 3000 botellas de las 7500 de este año, el precio en el mercado secundario se disparará.

Moore dijo que la compañía ha tomado medidas adicionales para proteger su cadena de suministro y que en este momento se están centrando en atender a los clientes en lugar de en la investigación.

“Lo que suceda a partir de ahí está fuera de nuestro control, y nos entusiasma compartir nuestro whisky y conectar con nuestros seguidores”, dijo Moore. “Esto es algo extremadamente inusual, y aunque es un contratiempo, confiamos en que podremos compartir este whisky. Nos enorgullece crear algo que la gente disfrute”.

Perder un millón de dólares en acciones dejaría a muchas destilerías sin negocio, pero Gillespie dijo que espera que Westland supere la pérdida, en parte porque fue adquirida por Remy Cointreau Group, con sede en París, en 2016. Aun así, tiene un consejo para las personas ansiosas por probar los productos de Westland: apéguese a las cadenas de suministro legales.

"Si alguien intenta ofrecerte una caja de whisky Westland ahora mismo, llamaría a la policía", dijo Gillespie.