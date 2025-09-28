Al menos 26 muertos por tres tormentas sobre Filipinas

Al menos 26 personas han muerto y 33 han resultado heridas como consecuencia de las tres tormentas que han confluido sobre el archipiélago de Filipinas: la tormenta tropical 'Opong', el supertifón 'Nando' y la depresión tropical 'Mirasol'.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo en Desastres de Filipinas ha confirmado este domingo 22 fallecidos que se sumarían a los cuatro muertos de los que ya informó el sábado. Además hay 14 personas desaparecidas.

El organismo estima que las tormentas han dejado 738.714 familias afectadas y casi 2,8 millones de individuos. De este total, 163.317 personas de 46.611 familias han tenido que ser realojadas en los 2.680 centros de acogida habilitados, según recoge el diario 'Phil Star'.

Además, hay 2.606 pasajeros varados por las interrupciones en los medios de transporte, 928 de ferris. También se ha informado de 8.916 casas dañadas: 7.297 con daños parciales y 1.619 con daños irrecuperables. Asimismo hay importantes daños en la agricultura por valor de más de un millón de pesos (unos 14.700 euros).

Hasta 53 zonas han sido declaradas en estado de calamidad, lo que permite recurrir a los fondos para desastres para cubrir los gastos de las personas afectadas y comenzar a repartir ayuda para la reconstrucción. Asimismo se implanta una congelación de precios de productos básicos para evitar especulación.