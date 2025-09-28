En Colombia destacan avances en el desarrollo de las personas sordas

En el marco del Día Internacional de las Personas Sordas, la comunidad sorda del municipio colombiano de Caucasia celebró con orgullo y esperanza la conmemoración, resaltando la importancia de la inclusión, la igualdad de derechos y el reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana como parte fundamental de la identidad cultural.

La profesora y presidenta de la Asociación de Sordos de Caucasia (Asorcau), Ana Yulieth Martínez Valderrama, expresó su compromiso con la comunidad, resaltando que el trabajo realizado no es solo una labor, sino una misión de vida.

“Hace 20 años la comunidad sorda vivía discriminación e inaccesibilidad. Hoy seguimos luchando por conquistar derechos, lograr accesibilidad y demostrar que las personas sordas tenemos un papel fundamental en la sociedad. Caucasia nos inspira y Asorcau nos une. Juntos somos más fuertes”, dijo

Ana Yulieth Martínez, profesora y presidenta de la Asociación de Sordos de Caucasia

Ana Yulieth, con 4 años de experiencia como representante y líder de la comunidad sorda, es reconocida por su labor como profesora y modelo lingüística en la región. Desde su rol como presidenta de Asorcau, dedicó este homenaje a todas las personas sordas, reconociendo su esfuerzo, su identidad y su valioso aporte a la sociedad.

“Desde Caucasia, Antioquia, la comunidad sorda reafirma su llamado a la inclusión, al respeto y a la eliminación de toda forma de discriminación”, expresó.

Esta conmemoración marca un paso importante en la historia local, siendo la primera marcha de la comunidad sorda en el municipio, un hito que abre camino hacia la igualdad y la accesibilidad.