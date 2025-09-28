Eric Adams abandona su campaña de reelección como alcalde de la ciudad de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el domingo que pondrá fin a su campaña para la reelección.

En un video publicado en redes sociales, Adams habló con orgullo de sus logros como alcalde, incluyendo la disminución de la delincuencia violenta. Sin embargo, afirmó que la constante especulación mediática sobre su futuro y la decisión de la junta municipal de financiación de campañas de retener fondos públicos para su campaña de reelección le impidieron mantenerse en la contienda.

"A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección", dijo Adams.

La decisión del demócrata de abandonar la carrera llega días después de haber insistido repetidamente en que permanecería en la contienda, diciendo que los neoyorquinos comunes no se "rinden".

Pero la especulación sobre su posible ausencia en las elecciones ha sido desenfrenada durante un año. La campaña de Adams se vio gravemente afectada por su caso federal de soborno, ahora desestimado, y la indignación de los liberales por su estrecha relación con el presidente Donald Trump. Se saltó las primarias demócratas y se presentó como candidato independiente.

Adams no hace ningún respaldo al abandono escolar

En el video, Adams no mencionó ni apoyó directamente a ninguno de los candidatos restantes en la carrera, pero advirtió sobre “fuerzas insidiosas” que utilizan el gobierno local para “promover agendas divisivas”.

“Un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman que la solución es destruir el mismo sistema que construimos durante generaciones”, dijo. “Eso no es cambio, es caos. En cambio, insto a los líderes a elegirlos no por lo que prometen, sino por lo que han cumplido”.

La capitulación de Adams podría potencialmente impulsar la campaña del exgobernador Andrew Cuomo, un compañero centrista que se ha presentado como el único candidato potencialmente capaz de vencer al candidato del Partido Demócrata, el asambleísta estatal Zohran Mamdani.

Sin embargo, no estaba claro si suficientes partidarios de Adams cambiarían su lealtad a Cuomo para marcar una diferencia.

Mamdani, quien a sus 33 años sería el alcalde más joven y liberal de la ciudad en generaciones si fuera elegido, venció a Cuomo decisivamente en las primarias demócratas al hacer campaña con la promesa de intentar reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo.

El republicano Curtis Sliwa también sigue en la carrera, aunque su candidatura ha sido socavada desde dentro de su propio partido; Trump en una entrevista reciente lo llamó "no exactamente en el mejor momento".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien apoyó a Mamdani , dijo en una declaración después del anuncio del alcalde que estaba orgullosa de haber trabajado con Adams durante los últimos cuatro años y que él deja la ciudad "mejor de lo que la heredó".

Resultados desiguales en las encuestas

Las encuestas realizadas a principios de septiembre ilustraron los desafíos de Adams. Una encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena, así como otra de la Universidad de Quinnipiac, mostraron que los votantes probables preferían a Mamdani sobre Cuomo, con Sliwa y Adams aún más rezagados.

La encuesta de Quinnipiac sugirió que la diferencia entre Mamdani y Cuomo podría reducirse si Adams se retira. La encuesta de Times/Siena sugirió que si Adams y Sliwa se retiran, la ventaja de Mamdani sobre Cuomo podría reducirse aún más.

Sin embargo, Sliwa ha insistido repetidamente en que no renunciará bajo ninguna circunstancia.

En las últimas semanas, los intermediarios de la administración Trump interesados en bloquear el camino de Mamdani hacia la victoria al ponerlo en un enfrentamiento uno a uno con Cuomo se habían acercado a Adams para ver si podían convencerlo de salir de la contienda con una oferta de un trabajo en el gobierno.

En medio de informes sobre dichas conversaciones, Adams convocó una conferencia de prensa donde prometió seguir en la contienda y ridiculizó a Cuomo y Mamdani, calificándolos de "niños malcriados". Más tarde, Adams fue aún más lejos en redes sociales, llamando a Cuomo "mentiroso y una serpiente".

La acusación eclipsa el progreso

Adams, de 65 años, es el segundo alcalde negro de la ciudad. Ex capitán de policía de la ciudad de Nueva York y presidente del distrito de Brooklyn, asumió el cargo en 2022 prometiendo combatir la delincuencia y revitalizar la ciudad con su característico estilo arrogante mientras se recuperaba de la pandemia de coronavirus.

En su tema clave, tuvo éxito. Las tasas de delincuencia, que aumentaron considerablemente tras el impacto de la COVID-19 en la ciudad, han vuelto a los niveles prepandemia, aunque no está claro en qué medida esto tuvo que ver con las políticas de Adams.

Pero el enfoque de Adams en la reducción del crimen y el desorden se ha visto eclipsado, una y otra vez, por escándalos en aumento, investigaciones de corrupción y demandas que han alegado un intercambio desenfrenado de favores en los niveles más altos del gobierno de la ciudad.

Durante un período vertiginoso de semanas el año pasado, su comisionado de policía, el rector de escuelas y varios vicealcaldes renunciaron tras una serie de allanamientos federales en sus domicilios. Ninguno ha enfrentado cargos penales.

Luego, a fines de septiembre, los fiscales federales presentaron cargos de fraude y soborno contra el propio Adams, diciendo que había aceptado contribuciones ilegales de campaña y grandes descuentos en viajes de un funcionario turco y otros a cambio de acelerar la apertura del edificio diplomático de Turquía, entre otros favores.

Trump interviene

Adams negó haber actuado mal y se comprometió a permanecer en el cargo mientras defendía el caso en los tribunales. Sin embargo, también comenzó a hablar con entusiasmo de Trump, quien entonces se consideraba con crecientes posibilidades de recuperar la Casa Blanca. Defendió a Trump en ruedas de prensa, instó a su propio partido a moderar su retórica contra el republicano, se abstuvo de criticarlo y, en gran medida, dejó de promover la campaña de la oponente demócrata de Trump, Kamala Harris.

Después de la victoria de Trump, Adams se reunió con el zar fronterizo de Trump, Thomas Homan, y prometió la cooperación de la ciudad con algunos aspectos de la ofensiva migratoria de la nueva administración.

Luego, en febrero, el Departamento de Justicia de Trump ordenó a los fiscales federales de Nueva York que retiraran los cargos contra Adams para que el alcalde pudiera ayudar con la agenda de inmigración del presidente republicano.

La extraordinaria intervención desencadenó una nueva ronda de tumulto en el Ayuntamiento y en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, y algunos de los aliados más cercanos de Adams sugirieron que había llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para su libertad.

Adams anunció que se saltará las primarias demócratas de junio, pero que permanecerá en la carrera.

El verano no trae respiro

Desde que regresó a la campaña electoral este verano, Adams, quien a menudo se describe a sí mismo como “perfectamente imperfecto”, una vez más se vio rodeado por el escándalo.

A finales de agosto, su exasesor principal, quien se desempeñó como voluntario de campaña, fue acusado de nuevos cargos de soborno. Otro excolaborador fue destituido de la campaña tras entregarle una bolsa de papas fritas llena de dinero a un reportero local.

En las últimas semanas de su campaña, había rechazado los crecientes pedidos de retirarse para darle a Cuomo una mejor oportunidad de vencer a Mamdani.

“La historia me tratará con benevolencia cuando deje de ser el centro de atención política dentro de 10 o 15 años, y me miren y digan: ¿Saben qué? Tenemos que reconocerle el mérito a este tipo”, dijo Adams recientemente. “Por eso lucho”.