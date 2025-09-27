EEUU quita restricciones de visado a Ghana tras recibir a deportados

Estados Unidos revirtió sus restricciones de visado a Ghana, informó el viernes su ministro de Relaciones Exteriores, en un momento en que el país africano se ha convertido en un centro clave de recepción de los migrantes deportados por el presidente Donald Trump.

Como parte del endurecimiento de su política migratoria, Washington anunció en junio que las visas para los ciudadanos de Camerún, Etiopía, Ghana y Nigeria se limitarían a tres meses y una sola entrada.

Luego de varias negociaciones, el presidente ghanés, John Mahama, reveló a principios de este mes que su país aceptó acoger a migrantes de África Occidental deportados por Estados Unidos. Al menos 14 personas han sido enviadas allí desde inicios de septiembre.

"Las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos a Ghana" fueron "revertidas", dijo el viernes el canciller Samuel Okudzeto Ablakwa.

"Los ghaneses ahora pueden optar a visados de entrada múltiple de cinco años y otros privilegios consulares mejorados", añadió.

En una publicación en la red social X, Ablakwa dijo que la "buena noticia" fue comunicada por funcionarios estadounidenses al margen de la Asamblea General de la ONU.

Trump ha convertido las llamadas deportaciones a "terceros países" en un sello distintivo de su campaña contra la migración irregular, enviando a personas a países con los que no tienen vínculos ni familiares, en particular a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador.

Todos los migrantes enviados a Ghana habían obtenido protección de los tribunales de inmigración estadounidenses contra su deportación a sus países de origen, dicen sus abogados, aunque Accra ha enviado al menos a cuatro de ellos a su tierra natal, según un recuento de la AFP.