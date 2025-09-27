Doce países forman coalición para apoyar con recursos a Palestina

Doce países, entre ellos España, Reino Unido, Francia, Japón y Arabia Saudita, anunciaron este viernes una nueva coalición para financiar las arcas de la Autoridad Palestina, con problemas de liquidez porque Israel retiene sus ingresos fiscales.

La Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina "se inició en respuesta a la urgente e inédita crisis financiera" que enfrenta la Autoridad Palestina, indicó en un comunicado el Ministerio español de Relaciones Exteriores.

La iniciativa busca estabilizar las finanzas de la Autoridad, radicada en Ramala, preservar su capacidad para gobernar, proporcionar servicios esenciales y mantener la seguridad, "todo, elementos indispensables para la estabilidad regional y para preservar la solución de los dos Estados", señala el comunicado.

El texto, en inglés, menciona las "significativas contribuciones financieras" pasadas y aboga por un "apoyo sostenido" por parte de la coalición, sin especificar cuantías ni países.

Bélgica, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega, Eslovenia y Suiza también forman parte del grupo.

La oficina del primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, afirmó que los donantes prometieron al menos 170 millones de dólares para financiar la Autoridad Palestina.

Arabia Saudita suministrará 90 millones de dólares, según medios estatales, que citaron al canciller, el príncipe Faisal bin Farhan.

El comunicado indica que los países trabajarán con instituciones financieras internacionales y otros socios "para movilizar recursos, apoyar la gobernanza y las reformas económicas actuales y garantizar la transparencia y responsabilidad total".

Israel recauda ingresos fiscales en nombre de la Autoridad Palestina, según el Protocolo de París de 1994.

Pero desde que estalló la guerra de Gaza en octubre de 2023, Israel ha retenido ingresos fiscales de la Autoridad Palestina, la cual asegura que servicios básicos como la salud y la educación se han deteriorado y que la pobreza se ha disparado.

Israel alega que parte del dinero que retiene está destinada a cubrir costos como la electricidad que vende a los palestinos.

Sin embargo, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich (extrema derecha), dejó de transferir el dinero a la Autoridad Palestina hace cuatro meses y dijo querer que el gobierno palestino colapse a través de un "estrangulamiento económico" e impida así la creación de un Estado Palestino.

"Los ministros exigen que Israel libere de inmediato todos los ingresos fiscales palestinos y pare cualquier medida que obstruya o debilite a la Autoridad Palestina o la ponga en riesgo de colapso", indica el comunicado de la coalición.

El anuncio coincidió con la decisión de los aliados tradicionales de Israel, como Francia y el Reino Unido, de reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de la ONU esta semana en Nueva York.