China advierte un regreso a una "mentalidad de Guerra Fría"

El primer ministro chino, Li Qiang, advirtió el viernes contra un regreso a una "mentalidad de Guerra Fría" y defendió el multilateralismo y el libre comercio, en una crítica velada hacia Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU.

El primer ministro no hizo referencia explícita al presidente Donald Trump en su discurso, pero presentó a la potencia asiática como defensora del orden mundial del cual Washington fue hasta hace poco el principal guardián.

"El mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencias y transformaciones", declaró Li.

"El unilateralismo y la mentalidad de Guerra Fría están resurgiendo. Las reglas y el orden internacional establecidos durante los últimos 80 años están siendo seriamente cuestionados y el sistema internacional, que antes era eficaz, está siendo constantemente perturbado", señaló.

"La humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada", añadió.

El dirigente chino criticó particularmente la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

"Una de las principales causas del estancamiento económico mundial actual es la multiplicación de medidas unilaterales y proteccionistas como los aumentos de aranceles y la construcción de muros y barreras", afirmó Li, quien señaló que, por el contrario, "China no ha dejado de abrir sus puertas al mundo".

Además, declaró que su país "espera trabajar con el resto del mundo para defender los ideales de la ONU".