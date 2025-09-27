Lo de Trump contra sus enemigos apenas empieza

El procesamiento del ex jefe del FBI James Comey por perjurio es el primer paso en la campaña de ajuste de cuentas del presidente estadounidense Donald Trump, que acusa a ex altos cargos de inteligencia de haber torpedeado su primer mandato.

"Francamente, espero que haya otros" enjuiciamientos, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes, describiendo a Comey como un "policía corrupto".

Comey era el jefe del poderoso Buró Federal de Investigaciones (FBI) cuando Trump ganó contra todos los pronósticos las elecciones de noviembre de 2016.

La campaña de Trump ya estaba siendo acusada de connivencia con Rusia, lo que motivó la apertura de una discreta investigación por parte del FBI en julio de ese año, y que solo fue descubierta en toda su extensión años después.

Apenas desembarcado en la Casa Blanca, Trump tuvo que enfrentar una humillante investigación pública sobre esos presuntos vínculos. El republicano destituyó a Comey, pero la investigación se prolongó durante dos años.

Trump siempre pareció que ese "Russiagate" había entorpecido buena parte de su primer mandato. Después de una larga investigación a cargo de un fiscal especial, Robert Mueller, el informe final acabó sin inculpación del presidente.

Algunos altos cargos y responsables del círculo de Trump tuvieron que dejar sin embargo sus cargos.

El informe Mueller generó una agria polémica entre republicanos partidarios de Trump y demócratas que aún dura, casi diez años después de todas las pesquisas.

Un caso endeble

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo que la acusación contra Comey es "la última de una serie de acciones de la administración Trump dirigidas contra los opositores políticos del presidente y que explotan los poderes del gobierno federal para llevar a cabo".

Comey es acusado de haber mentido cuando declaró en una comisión del Senado, al asegurar que no había autorizado a uno de sus subordinados a filtrar información a la prensa.

El segundo cargo en su contra es de obstrucción a las investigaciones, a causa de esa supuesta mentira.

A juicio de Andrew McCarthy, un ex fiscal que investigó las ramificaciones del "Russiagate", el procesamiento de Comey probablemente no llegará a juicio porque las acusaciones son débiles jurídicamente en este caso.

La acusación de que Comey mintió ante el Congreso "es difícil de descifrar porque no solo es lacónico (...), sino también parco a la hora de describir sobre qué supuestamente mintió Comey" explicada en la revista National Review.

El exdirector del FBI sí que reconoció, sin embargo, que pasó información a un profesor de la Universidad de Columbia, Daniel C. Richman, sobre sus conversaciones con Trump, antes de ser despedido.

"Se trata de justicia"

Trump ha presionado repetidamente a sus altos cargos para que presenten cargos y amplíen investigaciones.

La posibilidad de presentar cargos contra Comey estaba a punto de agotarse por prescripción legal (cinco años), y Trump lanzó un mensaje público a la fiscal general, Pam Bondi, para que acelerara el paso.

"Se trata de justicia, no de venganza", insistió Trump este viernes.

En los primeros meses de la presidencia Trump el Departamento de Justicia ya impuso vetos a firmas de abogados que colaboraron en pesquisas en contra del mandatario.

Y una de sus principales obsesiones es el ahora senador demócrata Adam Schiff, que cuando era jefe del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en el primer mandato de Trump, apareció a menudo ante las cámaras para anunciar que las pruebas de connivencia de Trump con Rusia eran flagrantes.

Schiff acabó siendo desautorizado públicamente por el pleno de la Cámara, en 2023, una medida habitual en el Congreso estadounidense.

Trump también tiene cuentas pendientes con su exconsejero de Seguridad Nacional, el conservador John Bolton, cuya casa fue registrada por el FBI hace unos meses.