Netanyahu quiere acabar rápido "trabajo" en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quiere "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

"Creo que tenemos un acuerdo" para poner fin a la guerra en Gaza, declaró por su parte en Washington el presidente de Estado Unidos, Donald Trump.

Aceptar un Estado palestino sería un "suicidio nacional", entre otras cosas porque la Autoridad Palestina es "corrupta hasta la médula", aseguró Netanyahu.

En un mensaje dramático pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió directamente a los rehenes retenidos por el grupo armado islamista Hamás, tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir en directo su intervención.

"No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa", dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir "mentiras antisemitas".

Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal.

Al menos 151 de los 193 miembros de la ONU ya han dado ese paso, más simbólico que efectivo.

El gran auditorio de la ONU se vació en gran parte cuando Netanyahu subió al estrado. Otros delegados y público presentes aplaudían y vitoreaban al primer ministro.

"El boicot al discurso de Netanyahu es una manifestación del aislamiento de Israel y las consecuencias de la guerra de exterminio", afirmó en un comunicado Taher al Nunu, un alto cargo del comité político de Hamás.

Con rostro tenso, Netanyahu exhibió pancartas para mostrar cómo Israel ha deshecho lo que calificó de "eje del mal" liderado por Irán en el último año, con ataques contra las instalaciones nucleares del régimen de Teherán, asesinatos de líderes de Hezbolá o Hamás y ataques aéreos en Yemen.

Aseguró que su país ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" de Hamás y que busca "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

La víspera el veterano jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, había dicho ante la misma Asamblea que "Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza" de un futuro estado.

Abás intervino mediante un videomensaje porque Estados Unidos le negó la visa para viajar a Nueva York.

"No lo permitiré"

Netanyahu acusó en especial a los países europeos de aceptar "la propaganda de Hamás" cuando presionan a Israel para que establezca un alto el fuego y negocie el rescate de los rehenes, vivos o muertos, en Gaza.

"Tomen por ejemplo las acusaciones falsas de genocidio: Israel es acusado de atacar a civiles, pero nada es menos cierto", aseguró.

La Defensa Civil de Gaza reportó 50 muertos en nuevos ataques israelíes.

La organización Médicos Sin Fronteras anunció que suspendía sus actividades en la capital.

"Cada día que se prolonga la guerra pone en mayor peligro a los rehenes vivos y amenaza la recuperación de los que fueron asesinados", reaccionó el Foro de las familias de los rehenes en Gaza, la principal organización israelí que congrega a los seres queridos de los cautivos.

En total hay 48 rehenes en Gaza, de los cuales 25 declarados muertos por el ejército israelí.

"Creo que tenemos un acuerdo"

"Creo que tenemos un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra", aseguró.

Trump volvió a liderar las negociaciones esta semana aprovechando la cita anual de la ONU en Nueva York, donde se reunió con países de la región para calmar ánimos, tras el ataque aéreo sin precedentes de Israel en Catar, destinado a acabar con la cúpula de Hamás.

Según una fuente diplomática familiarizada con la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump presentó un plan de 21 puntos a los países árabes.

Entre ellos un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes, una retirada israelí del enclave, así como un futuro gobierno de Gaza sin Hamás.

El ex primer ministro británico Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en una futura autoridad de transición, establecida en el marco del plan de paz de Estados Unidos, informaron este viernes varios medios británicos.

Por su parte el presidente colombiano, Gustavo Petro, participó en una marcha en Nueva York contra la presencia de Netanyahu y aseguró que estaba dispuesto a organizar un cuerpo de voluntarios en su país "que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina".

"Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", aseguró.