Incautan en un barco en Miami con 3.6 kilogramos de cocaína provenientes de República Dominicana

Buzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), descubrieron una carga de cocaína sujeta al casco de un buque procedente de la República Dominicana.

La información compartida por el jefe de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., Chief Michael W. Banks, señala que con herramientas especializadas de corte subacuático, los agentes extrajeron 3.6 kg de cocaína oculta en las profundidades del barco.

“El Campo de Operaciones de la Oficina de CBP incautó la droga. Nuestro equipo especializado hizo historia con su primera incautación de drogas parasitarias. Esto marca un avance innovador en los continuos esfuerzos de interdicción de narcóticos”, establece la publicación.

Se desconoce la carga que poseía este barco de carga.