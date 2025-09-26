Dinamarca cierra aeropuerto por alerta de drones

Dinamarca volvió a cerrar un aeropuerto en la madrugada de este viernes tras una segunda alerta de drones en pocas horas, y después de que la primera ministra, Mette Frederiksen, atribuyera a "ataques híbridos" incidentes similares esta semana.

El espacio aéreo sobre la terminal de Aalborg, en el norte de Dinamarca, fue clausurado desde la última hora del jueves debido a una alerta por esos aparatos, antes de reabrirse alrededor de las 00H35 del viernes (22H35 GMT del jueves), informó la policía.

El cierre obligó a un vuelo de KLM procedente de Ámsterdam a dar media vuelta y a la cancelación de un viaje de Scandinavian Airlines desde la capital danesa, Copenhague, según sitios de seguimiento aéreo y las páginas web de las aerolíneas.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado formalmente la presencia de drones.

Varios países de la UE mantuvieron el viernes sus primeras conversaciones sobre una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para establecer un "muro" de defensa contra los drones.

Ya se habían detectado aparatos de ese tipo el miércoles y el jueves en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg y en la base aérea de Skrydstrup, antes de que se marcharan por su cuenta, alertó entonces la policía.

Ese incidente provocó un primer cierre en Aalborg durante varias horas.

El avistamiento de drones generó además la clausura del aeropuerto de la capital, Copenhague, a principios de esta semana.

La primera ministra danesa afirmó el jueves en un mensaje de video que el país fue "víctima de ataques híbridos", en referencia a una forma de guerra no convencional.

El Ministerio de Defensa denunció una operación "sistemática" causada por un "actor profesional", sin precisar cuál.

Los incidentes se producen además tras la incursión de drones rusos en Polonia y Rumania y de aviones de combate de Moscú en el espacio aéreo de Estonia, aunque las autoridades danesas y europeas no han establecido por el momento ninguna relación entre estos incidentes.

La primera ministra Frederiksen afirmó, sin embargo, que Rusia es "el principal país que supone una amenaza para la seguridad de Europa".

Rusia rechazó "firmemente" estar implicada en lo ocurrido, y su embajada en Copenhague denunció una "provocación orquestada".

El fin de semana pasado, otros aeropuertos europeos, en particular los de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, fueron afectados por un ciberataque cuyo origen no ha sido revelado.

"Muro" contra drones

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la Alianza se toma "muy en serio" el incidente con drones señalado el jueves en Dinamarca, y afirmó que está trabajando para garantizar la seguridad de este tipo de infraestructuras.

Tras una reunión con Frederiksen, el presidente francés, Emmanuel Macron, también se mostró dispuesto a "contribuir a la seguridad del espacio aéreo danés".

En cuanto a la videoconferencia del viernes sobre un "muro" antidrones, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, declaró que los participantes estimaron que su implementación es un asunto "prioritario".

Este sistema deberá estar dotado de capacidades "de detección, rastreo e interceptación", declaró desde Helsinki tras la reunión con los ministros de diez países de la UE -entre ellos los países bálticos, Polonia, Finlandia y Dinamarca-, además de Ucrania.

Según un alto funcionario de la UE, el objetivo es disponer en el plazo de un año de una red de "sensores", terrestres o por satélite, capaces de detectar drones y "rastrearlos".

A continuación, se implementarán capacidades de interceptación, más pesadas y costosas.

Luego de los primeros incidentes en Dinamarca, su ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, alertó que los sobrevuelos fueron ejecutados por un "actor profesional" y constituyen una "amenaza sistemática".

Ya el lunes por la noche, drones de origen desconocido sobrevolaron, además del aeropuerto de Copenhague, el de Oslo, en la vecina Noruega, lo que obligó a bloquear el tráfico durante varias horas.

Costa Rica: cierra aeropuerto internacional por falla eléctrica Lea también

El gobierno noruego anunció el jueves que detuvo un hombre de origen extranjero que operaba un dron cerca de esa terminal aérea internacional y que el aparato fue incautado.