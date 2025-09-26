Detienen a dominicano por posesión de drogas e ingresar ilegalmente a Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos en el distrito de Virginia informó el arresto del dominicano Carlos Alexis Olivares-Taveras, de 34 años, por delitos federales de drogas e inmigración, de acuerdo al fiscal federal interino, Adam F. Sleeper.

Según documentos judiciales, el 22 de septiembre de 2025, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y agencias policiales asociadas que realizaban un operativo de inmigración en St. Thomas y detuvieron un vehículo conducido por Olivares-Taveras.

“Durante la detención, los agentes observaron una sustancia blanca en polvo en el panel de la puerta del lado del conductor”, dice el informe.

Explican que una inspección del vehículo reveló once bolsitas que contenían una sustancia blanca en polvo que dio positivo en cocaína y aproximadamente $4,000 en moneda estadounidense. Durante una entrevista, Carlos Alexis Olivares-Taveras admitió que la cocaína y el dinero le pertenecían. De igual forma, admitió haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos en barco desde Tórtola hasta St. John en febrero de 2025 sin presentarse en un puerto de entrada legal.

El dominicano está acusado de posesión con intención de distribuir cocaína, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 841(a)(1), y de ingreso ilegal a Estados Unidos, en violación del Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1325(a)(1). Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de drogas.

Este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO). La Fiscal Federal Adjunta Cherrisse R. Amaro está procesando el caso.