Abás: Los palestinos no van a irse de su tierra

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, aseguró este jueves ante la Asamblea de la ONU que los palestinos no van a irse de su tierra y que “ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina” para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel.

“No vamos a irnos de nuestra tierra. Nuestros pueblos se quedarán enraizados como los árboles, como las rocas. Resurgiremos de debajo de los escombros para reconstruir”, aseguró Abás, que agradeció a los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina e instó al resto de naciones a hacer lo mismo.

“Nuestro pueblo no olvidará esta postura noble que tomaron”, dijo tras enumerar uno a uno los países que se han sumado al reconocimiento, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica y Australia.

Según Abás, que intervino por videoconferencia por el veto estadounidense a los visados de la ANP, “no se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre”.

“Queremos vivir en libertad, en seguridad y con paz como los demás pueblos del mundo”, dijo el presidente del Gobierno palestino, que gobierna en una zona limitada del territorio de Cisjordania, la que no está controlada por Israel.

Abás insistió en que Palestina debe ser “un Estado independiente y soberano” con Jerusalén Este como capital, un Estado “moderno, un Estado civil sin armas y extremismo”.

“Ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto respecto a Palestina para que se cumpla el derecho legítimo de no estar bajo la ocupación (israelí) ni depender de las oscilaciones políticas en Israel, para ponerle fin a esta opresión y esta ocupación ilegales”, afirmó.

Y defendió que la ANP sigue dispuesta a avanzar con su “lucha jurídica, pacífica y diplomática” para hacer respetar sus derechos. “No importa cuánto sangren nuestras heridas, ni cuánto dure el sufrimiento”, añadió.

Trump: ninguna anexión

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró ayer desde la Casa Blanca que no va a permitir que Israel se anexione Cisjordania porque consideró que “ya ha sido suficiente” y afirmó que habló hoy por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al ser preguntado en un acto en la Casa Blanca sobre lo que le dijo esta semana a líderes de paises musulmanes o al presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes les aseguró que no permitiría a Israel seguir colonizando territorio en dirección al río Jordán, Trump confirmó tajante: “No va a ocurrir”.

“No, no lo permitiré. No va a ocurrir”, explicó el presidente estadounidense, que al ser preguntado sobre si había hablado al respecto con Netanyahu, respondió: “Sí, pero no lo voy a permitir”.

“Tanto si hablé con él como si no -y hablé con él-, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es momento de parar”, añadió el republicano, que tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino, al que se han sumado diez países en los últimos días coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas.

Precisamente, mañana (hoy) será el turno de Netanyahu para intervenir en el hemicilo de la Asamblea.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

En un encuentro previo celebrado también hoy con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump insistió una vez más en que para que la guerra acabe en Gaza es necesario que el grupo islamista Hamás entregue a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, que tiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023.

Negación de visados

Mahmud Abás, después de la decisión del gobierno estadounidense de negar los visados a los diplomáticos de la ANP durante a la Asamblea General, intervino por videollamada para rechazar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y apuntar la necesidad del desarme del grupo islamista. “A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023.