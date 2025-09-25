Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

primera vez en 60 años

Presidente sirio habla ante la ONU

Ahmad al-Sharaa dijo el miércoles que Siria está regresando a la comunidad internacional después de seis décadas de dictadura que mató a 1 millón de personas y torturó a cientos de miles.

El presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, habla durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU.

El presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, habla durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU.

Agencia APNaciones Unidas, Nueva York, EE.UU.

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU el miércoles, la primera vez que un líder sirio lo hace en casi 60 años.

"Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo", afirmó Al-Sharaa en la reunión anual de líderes mundiales.

El último jefe de Estado sirio en hablar en Naciones Unidas fue Noureddine Attasi en 1967, poco después de la guerra árabe-israelí, durante la cual Damasco perdió el control de los Altos del Golán que Israel luego se anexó en 1981.

La dinastía autocrática y represiva de 50 años de la familia Assad colapsó abruptamente en diciembre, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por Al-Sharaa. La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.

Al-Sharaa criticó a Israel en su discurso diciendo que no detuvo sus amenazas a su país desde la caída del presidente Bashar Assad en diciembre, añadiendo que sus políticas "contradicen el apoyo de la comunidad internacional a Siria y su pueblo", lo que pone en peligro la región y podría llevar a conflictos que nadie sabe cómo podrían terminar.

Se han estado llevando a cabo negociaciones para un acuerdo de seguridad que Al-Sharaa ha dicho que espera que traiga un retiro de las fuerzas israelíes y un regreso a un acuerdo de separación de 1974. Aunque Al-Sharaa expresó la semana pasada que un acuerdo podría alcanzarse en cuestión de días, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en declaraciones el domingo pareció restar importancia a las probabilidades de un avance.

