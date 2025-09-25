Mueren 17 presos en choque entre bandas narco en cárcel de Ecuador

Una nueva disputa entre bandas de narcotraficantes en una cárcel de Ecuador provocó al menos 17 muertos el jueves, con cuerpos desmembrados y acuchillados que recuerdan los peores enfrentamientos de este tipo en el país.

La cifra, proporcionada por el organismo a cargo de las penitenciarías (SNAI), eleva a 30 el número de presos muertos en circunstancias similares en los últimos tres días. También falleció un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la nación que hace una década era tranquila.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP muestran a una decena de hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y varios de ellos decapitados en la cárcel de la costera Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país. Más temprano, la Policía había dado un balance preliminar de diez fallecidos.

"Hay mujeres que desde las cinco y media (de la mañana) se botaron a las calles aquí a preguntar por sus familiares", dice angustiada a la AFP una mujer en busca de información sobre un allegado y que pidió reserva de su identidad.

Llegó al lugar tras una llamada telefónica de vecinos de la prisión que le alertaron sobre el disturbio de la madrugada: dijeron "que escuchaban la balacera, que escuchaban los gritos, que escuchaban los lamentos".

Según la mujer, los militares le aconsejaron ir "a la morgue a ver si sus familiares están vivos o muertos".

Convulso puerto petrolero

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los choques que dejaron 17 muertos este jueves se produjeron en la principal penitenciaría de Esmeraldas, un puerto petrolero cerca de la frontera con Colombia.

El centro tiene capacidad para 1,100 reclusos pero en 2022 albergaba a más de 1,400, de acuerdo con el SNAI.

Con rostros de preocupación, decenas de personas, entre allegados y pobladores, guardaban noticias en los exteriores de la cárcel, que estaba rodeada por un fuerte cordón policial y militar, registradoron periodistas de la AFP.

El lunes, enfrentamientos entre reclusos en la penitenciaria de Machala, ciudad costera cercana a la frontera con Perú, terminaron con la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 personas quedaron heridas, según información oficial.

Gran parte de la droga que se produce en Colombia y Perú, los mayores exportadores de cocaína mundiales, venta por los puertos de Ecuador y se consume en Estados Unidos y Europa.

Fronteras en llamas

La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

En Esmeraldas, de población afro ya orillas del Pacífico, nueve personas fueron asesinadas en 2023 durante el ataque armado de una treintena de mafiosos que llegaron en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores artesanales y abrieron fuego cuando en el sitio había más de 1,500 pobladores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la población sacando cuerpos del agua mientras otros cadáveres ensangrentados estaban tendidos en el suelo.

Las cárceles ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado ya su país en conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de bandas del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador era un país tranquilo pero en los últimos seis años los homicidios se dispararon más del 600%.

Por territorio ecuatoriano transita un 70% de la droga que va hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales.