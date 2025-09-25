Cuba expresa a República Dominicana su deseo de ampliar las relaciones bilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó este jueves a su homólogo de República Dominicana, Roberto Álvarez, el deseo de La Habana de consolidar las relaciones bilaterales y ampliar vínculos comerciales.

Rodríguez escribió en las redes sociales que destacó "la voluntad de Cuba de continuar consolidando las relaciones bilaterales y ampliando los vínculos económico-comerciales", durante las conversaciones que mantuvo con Álvarez en el marco de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El encuentro entre los cancilleres cubano y dominicano coincidió con la ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de ambos países realizada -de forma virtual- este jueves.

La Cancillería de La Habana informó que la ronda transcurrió en un ambiente "profesional y cordial", y "se evidenció la voluntad mutua de continuar consolidando los vínculos y mecanismos de cooperación en materia migratoria y consular".

Además, refirió que abordaron asuntos relacionados con el enfrentamiento a la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes y otros actos ilícitos asociados a la migración irregular.

"Esta nueva ronda migratoria reafirma la voluntad de ambos países de reforzar la cooperación a favor de una migración regular, ordenada y segura", añadió la nota.

La reunión estuvo presidida por el viceministro de Relaciones Exyeriores de la isla, Elio Rodríguez Perdomo, y el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería dominicana, Opinio Díaz.