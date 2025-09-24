Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Trump y Lula tienen mucho que hablar en reunión que será lo antes posible

Ambos se cruzaron en los pasillos de la Asamblea General de la ONU y acordaron organizar una reunión para abordar la disputa por los aranceles que Estados Unidos impuso a Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la "Cumbre del Clima 2025", en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2025.

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFENaciones Unidas, Estados Unidos 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, será "lo antes posible" y subrayó que ambos tienen "mucho de que hablar".

Ambos se cruzaron en los pasillos de la Asamblea General de la ONU y acordaron organizar una reunión para abordar la disputa por los aranceles que Estados Unidos impuso a Brasil en represalia por el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

"Lo que parecía imposible dejó de ser imposible y sucedió, y me alegré cuando dijo que había química entre nosotros”, explicó el mandatario brasileño en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas.

