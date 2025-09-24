Dos muertos y un herido en ataque a centro de detención de migrantes en Dallas

Dos detenidos murieron y uno resultó herido el miércoles en un ataque contra un centro de detención de migrantes en Texas, sur de Estados Unidos, por parte de un francotirador que luego se suicidó.

"Un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)" en la ciudad de Dallas, detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

"El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas", informó el DHS. "Tres detenidos recibieron disparos. Dos fallecieron y el otro se encuentra en estado crítico. El tirador fue encontrado [muerto] con una herida de arma de fuego autoinfligida", agregó.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el ataque ocurrió poco antes de las 07H00 locales (12H00 GMT). Tras disparar "varias balas" contra el centro, el atacante "se suicidó", precisó.

Las identidades de los involucrados no fueron reveladas oficialmente.

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias", escribió el vicepresidente JD Vance en X.

Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del ICE en todo el país que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

Balas con mensajes anti ICE

"Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase 'ANTI ICE', dijo el director del FBI en una publicación de X, acompañada de una foto.

Aunque Patel reconoció que, "afortunadamente, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido".

Por su parte, el agente especial del FBI, Joe Rothrock, declaró en una conferencia de prensa que el tiroteo se estaba investigando como un "acto de violencia dirigida".

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que "estos horrendos asesinatos deben servir como una llamada de atención a la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias".

"Comparar el ICE con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias", agregó.

ICE es la principal agencia gubernamental responsable de cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

"Este asesinato no frenará nuestro arresto, detención ni deportación de inmigrantes indocumentados. Trabajaremos con ICE y el Departamento de Policía de Dallas para esclarecer la motivación del asesino", dijo a su turno el gobernador de Texas y aliado de Trump, Greg Abbott.

Después de que las redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles provocaran disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina a esta ciudad californiana.

Otra instalación del ICE en Alvarado, Texas, fue blanco de un ataque en julio que dejó a un policía herido. Diez personas han sido acusadas por su participación en este ataque.

Según una denuncia penal, los agresores, vestidos con ropa militar negra, dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones del ICE y pintaron grafitis con insultos.

El incidente de Alvarado ocurrió pocos días antes de que un hombre armado con un rifle abriera fuego en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas.

El hombre de 27 años realizó varios tiros a la entrada de esta oficina de la Patrulla Fronteriza antes de ser abatido. Dos policías y un empleado resultaron heridos.