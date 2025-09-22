Gabrielle alcanza categoría 4 al sureste de Bermudas y provoca fuertes marejadas en EEUU

El huracán Gabrielle se intensificó este lunes a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5), con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 millas por hora), y se prevé que su centro pase esta noche al este de Bermudas, mientras su oleaje continuará afectando la costa este de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) informó de que Gabrielle se seguirá sintiendo estos días en la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en Canadá atlántica, y que las marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

Actualmente no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, aunque las autoridades pidieron a la población de Bermudas mantenerse atenta a la evolución del ciclón.

El ojo de Gabrielle se encontraba esta tarde a unos 290 kilómetros (180 millas) al sureste de Bermudas y a 3,230 kilómetros (2,005 millas) al oeste de las islas Azores. El fenómeno avanza hacia el norte-noreste a una velocidad de 19 kilómetros por hora (12 millas).

De acuerdo con el NHC, se espera que Gabrielle comience el martes un movimiento más rápido hacia el noreste y este-noreste, acompañado de un debilitamiento gradual en los próximos dos días.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 65 kilómetros (40 millas) desde el centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de hasta 220 kilómetros (140 millas).

El NHC advirtió de que el oleaje generado por el huracán continuará afectando a Bermudas los próximos días.

Hasta ahora, se han formado siete ciclones en el Atlántico este año: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal. Esta última ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertes en julio, en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.