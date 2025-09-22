EE.UU. pide a la ONU aprobar una misión de 5,500 efectivos contra las pandillas en Haití

El Gobierno de Estados Unidos urgió este lunes al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar una nueva misión de seguridad para Haití compuesta por 5.500 efectivos y con el mandato de combatir las pandillas.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, pidió que se apruebe la resolución presentada por su país antes de que expire el mandato de la actual Misión Multinacional de Seguridad (MSS), liderada por Kenia.

"Es momento de actuar, y Estados Unidos solicita a todos nuestros socios que se unan a nosotros para presionar por esta resolución crítica antes de que el mandato de la misión MSS expire el 2 de octubre", declaró Landau en un evento con el presidente keniano, William Ruto, en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos y Panamá presentaron una resolución ante el Consejo de Seguridad para establecer una fuerza de supresión de pandillas más amplia y una oficina de apoyo de la ONU en Haití, con el respaldo del país caribeño y de los 32 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

China y Rusia, ambos con poder de veto en el Consejo de Seguridad, han expresado sus reservas citando la oposición interna en Haití al intervencionismo extranjero.

La nueva misión, señaló Landau, "estaría compuesta por más de 5.500 efectivos, más de cinco veces el tamaño de la misión MSS actual, y operaría bajo un mandato autorizado por el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas", que regula el uso de la fuerza para restaurar la paz.

Bajo este mandato, la fuerza estaría facultada para "combatir proactivamente a las pandillas y restablecer la seguridad en Haití", agregó el subsecretario.

Landau hizo un llamamiento a los Estados miembros de la ONU para que apoyen la creación de esta Fuerza de Supresión de Pandillas y proporcionen "los recursos necesarios" para estabilizar el país.

El subsecretario agradeció a Kenia por su liderazgo en la MSS, pero advirtió que esta misión carece de los recursos y el mandato suficientes para enfrentar la crisis.

La MSS, iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, es liderada por Kenia, respaldada financieramente por Estados Unidos y fue aprobada por el Consejo de Seguridad en 2023.

Esta misión, activada en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad haitianas en su lucha contra las bandas armadas que controlan cerca del 90 % de la capital y otras zonas del país, aunque hasta ahora no ha logrado resultados significativos.