La Visa T: Una oportunidad para las víctimas de trata

La trata de personas “no es un problema de Kansas, o Estados Unidos, es hemisférico y global”, manifestó Kris Kobach, fiscal general de Kansas durante un encuentro con un grupo de periodistas de Latinoamérica.

Según el funcionario, muchas víctimas llegan a la frontera creyendo que están pagando a un “coyote” para entrar a Estados Unidos y obtener un trabajo, pero “de pronto todo sale mal” y los mismos transportistas pasan a explotarlas con deudas impagables. Asimismo, puntualizó que aunque Kansas está alejado de las fronteras terrestres o marinas, con su peso agroindustrial y empleos en empacadoras y granjas suele aparecer como destino “ideal”, escenario que los tratantes aprovechan.

La tendencia de los casos de trata de personas en Estados Unidos en los últimos años muestra un incremento sostenido en la identificación y reporte de víctimas, así como en los esfuerzos institucionales para combatir este delito.

En el año 2023, la Línea Nacional contra la Trata identificó más de 9,600 casos, involucrando a 17,000 víctimas, mostrando un ritmo creciente respecto a años anteriores. También el reporte del Global Slavery Index en ese mismo período estimó que hay más de 1 millón de víctimas viviendo en condiciones de “esclavitud moderna” en Estados Unidos, casi tres veces más que las cifras reportadas hace seis años.

Para Kobach, así como todo el equipo de la Fiscalía General de Kansas, ha sido un desafío lograr la confianza de personas víctimas de esta actividad ilícita, por lo que han promovido esfuerzos para generar un vínculo con acciones como la recomendación de solicitar la “Visa T”, un estatus migratorio para víctimas de trata que colaboren con la justicia.

Fiscal General de Kansas

Apoyo a las víctimas

Kobach subrayó un mensaje clave para audiencias latinoamericanas: existe la visa T (estatus migratorio creado por el Congreso de EE. UU.) para víctimas de trata que cooperen con las autoridades.

“Ese estatus regulariza a la persona dentro del país, aun si ingresó sin documentos, y permite traer a familiares. Es un gran incentivo para que las víctimas den un paso al frente y ayuden a llevar a prisión a sus tratantes”, dijo, y lamentó que “muchas personas ni siquiera saben que existe”.

Aunque no existen datos específicos y recientes que indique exactamente cuántas visas T se han otorgado en los últimos años en Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) establece un límite anual de 5,000 visas T principales por año fiscal, sin contar a familiares beneficiarios.

El número real de visas T concedidas suele ser inferior al máximo permitido por la ley, con cifras promedio que varían entre 800 y 1,800 casos principales aprobados anualmente en los años más recientes, según reportes oficiales previos del USCIS. Al sumar beneficiarios familiares, el número total puede llegar a varios miles por año, pero siempre por debajo del tope legal.