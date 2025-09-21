Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Trump rinde homenaje a Charlie Kirk y lamenta su asesinato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, durante el servicio conmemorativo público en honor del activista de derecha Charlie Kirk en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.

Agencia AFPEstados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el domingo la pérdida del líder de la juventud conservadora Charlie Kirk en un evento para rendirle homenaje en el estado de Arizona.

"Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época", declaró Trump ante la multitud. "Un gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota", dijo para referirse al activista de 31 años, que murió asesinado el 10 de septiembre.

