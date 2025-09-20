Grandes aeropuertos europeos sufren ciberataque

Varios aeropuertos europeos, incluidos los de Bruselas, Berlín y Heathrow en Londres, sufrieron este sábado una "disrupción relacionada con ciberataques" que impactó los sistemas de registro y entrega de equipaje y causó retrasos, informó Collins Aerospace a AFP.

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", dijo esta empresa proveedora de servicios, después de que al menos tres importantes centros europeos de tráfico aéreo informaran sobre el problema.

En su sitio de internet el aeropuerto de Bruselas precisó que este "ciberataque se produjo el viernes por la noche".

"Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones", añadió al precisar que al menos 10 vuelos fueron anulados y 17 tenían un retraso de más de una hora.

"La situación aún no está resuelta" el sábado por la mañana, precisó el aeropuerto a AFP, y debido al incidente, el registro y el embarque deben realizarse de manera manual.

En Londres, el aeropuerto de Heathrow -el más importante de la capital- también indicó estar afectado por estos problemas que "podrían provocar retrasos en las salidas".

Según la BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo Eurocontrol indicó que se pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto entre las 04H00 GMT del sábado y las 02H00 GMT del domingo, a causa de este incidente.

Aconseja a los pasajeros verificar la situación de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucha antelación para tener tiempo de realizar los trámites de registro.

En su sitio en internet el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un "problema técnico con un proveedor".

Collins Aerospace indicó estar trabajando para resolver el incidente "lo antes posible".