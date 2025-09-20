Estonia protesta por incursión de aviones rusos en su espacio aéreo

Estonia convocó a un diplomático ruso para protestar después de que tres aviones de combate rusos ingresaran el viernes sin autorización al espacio aéreo de su país y permanecieran allí durante 12 minutos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores estonio. Esto ocurrió poco más de una semana después de que aviones de la OTAN derribaran drones rusos sobre Polonia, lo que aumentó los temores de que la guerra en Ucrania pudiera extenderse.

El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dijo que Rusia violó el espacio aéreo de su país cuatro veces este año, “pero la incursión de hoy, en la que tres aviones de combate entraron en nuestro espacio aéreo, es inusitadamente descarada”.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, también afirmó que el gobierno había decidido “iniciar consultas entre los aliados” en virtud del artículo 4 de la OTAN, escribió en X, después de que los aviones rusos “violaran nuestro espacio aéreo una vez más”.

El Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones políticas de la OTAN, se reunirá a principios de la próxima semana para analizar el incidente con más detalle, informó el viernes Allison Hart, la portavoz de la alianza.

El artículo 4, el más corto de los 14 que conforman el tratado de la OTAN, establece que: “Las Partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes esté amenazada”.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han hecho comentarios.

Los gobiernos europeos están inquietos

La violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia fue el incidente transfronterizo más grave en un país miembro de la OTAN desde que comenzó la guerra en Ucrania con la invasión total iniciada por el Kremlin en febrero de 2022. Otros países de la alianza han reportado incursiones similares y caídas de drones en su territorio.

Los hechos han inquietado cada vez más a los gobiernos europeos, ya que los esfuerzos liderados por Estados Unidos para detener la guerra en Ucrania no han dado resultado.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó la incursión del viernes como “una provocación extremadamente peligrosa” que “aumenta aún más las tensiones en la región”.

“De nuestra parte, vemos que no debemos mostrar debilidad, porque la debilidad es algo que invita a Rusia a hacer más”, dijo. “Son cada vez más peligrosos, no solo para Ucrania, sino para todos los países que rodean a Rusia”.

Estonia, junto con los estados bálticos Lituania y Letonia, además de la vecina Polonia, son firmes partidarios de Ucrania.

Jets F-35 italianos responden a la incursión rusa

Los cazas rusos MIG-31 ingresaron al espacio aéreo estonio en el área de la isla Vaindloo, una pequeña isla ubicada en el Golfo de Finlandia en el mar Báltico, dijo el ejército estonio en otro comunicado.

Los aviones no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados, se indica en el comunicado, ni estaban en comunicación de radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Los cazas F-35 de la Fuerza Aérea Italiana, actualmente desplegados como parte de la Misión de Policía Aérea Báltica de la OTAN, respondieron al incidente, según el comunicado.

En una publicación en redes sociales, Hart describió el hecho como “otro ejemplo del comportamiento imprudente de Rusia y la capacidad de respuesta de la OTAN”.

Los cazas de la OTAN se movilizan cientos de veces casi todos los años para interceptar aviones, muchos de los cuales son aeronaves de guerra rusas en el noroeste de Europa que vuelan demasiado cerca del espacio aéreo de sus países miembros, pero es más raro que crucen la frontera.

Docenas de aviones de la OTAN están en alerta las 24 horas en toda Europa para responder a incidentes como vuelos militares no anunciados o aviones civiles que pierden comunicación con los controladores de tráfico aéreo.

Por separado, el mayor Taavi Karotamm, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Estonia, dijo a The Associated Press que los aviones rusos volaron paralelamente a la frontera estonia de este a oeste y no se dirigieron hacia Tallin, la capital.

Según Karotamm, se desconoce la razón de la violación de la frontera, pero el militar agregó que podría haber sido para “desviar la atención de la OTAN y sus miembros dirigiéndola hacia su propia defensa, en lugar de fortalecer la defensa ucraniana”.

“La prueba cada vez más extensa de los límites por parte de Rusia y su creciente agresividad deben ser respondidas con un rápido aumento de la presión política y económica”, dijo Tsakhna, el ministro de Relaciones Exteriores.

Se convocó al encargado de negocios ruso y se le entregó una nota de protesta, según un comunicado del ministerio.

Jefe del espionaje británico dice que no hay “ninguna prueba” de que Putin quiera la paz

La mañana del viernes, el jefe de la agencia de inteligencia exterior de Reino Unido señaló que no hay “absolutamente ninguna prueba” de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiera negociar la paz en Ucrania.

Sir Richard Moore, jefe del Servicio de Inteligencia Secreta, o MI6 como se le conoce más comúnmente, indicó que Putin “nos está engañando”.

“Busca imponer su voluntad imperial por todos los medios a su disposición. Pero no puede tener éxito”, afirmó Moore. “Francamente, Putin ha mordido más de lo que puede masticar. Pensó que iba a obtener una victoria fácil. Pero él, y muchos otros, subestimaron a los ucranianos”.

La guerra no ha cesado en los tres años transcurridos desde que Rusia invadió a su vecino. Ucrania ha aceptado propuestas para un alto el fuego y una cumbre, pero el Kremlin se ha mostrado reacio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves durante una visita de Estado a Reino Unido que Putin “realmente me ha decepcionado” en los esfuerzos de paz.

Putin está “hipotecando el futuro” de Rusia

Moore habló en el consulado británico en Estambul tras cinco años como jefe del MI6. Dejará el cargo a finales de septiembre, y la agencia tendrá entonces a su primera jefa.

Moore afirmó que la invasión había reforzado la identidad nacional ucraniana y acelerado su acercamiento a Occidente, además de impulsar a Suecia y Finlandia a unirse a la OTAN.

“Putin ha tratado de convencer al mundo de que la victoria rusa es inevitable. Pero miente. Le miente al mundo. Le miente a su pueblo. Quizás incluso se mienta a sí mismo”, dijo Moore en una conferencia de prensa.

Afirmó que Putin estaba “hipotecando el futuro de su país por su propio legado personal y una versión distorsionada de la historia”, y que la guerra “acelera este declive”.

Los analistas sostienen que Putin cree que puede superar el compromiso político de los socios occidentales de Ucrania y ganar una prolongada guerra de desgaste al agotar al ejército rival, que es más pequeño, con su superioridad numérica.

Mientras, Ucrania se apresura para ampliar su cooperación en defensa con otros países y obtener miles de millones de dólares de inversión en su industria armamentística nacional.

El MI6 lanza portal en la dark web

Moore hizo las declaraciones durante la presentación de la página del MI6 en la llamada dark web para permitir que posibles informadores contacten con la agencia. Apodada “mensajero silencioso”, la plataforma de mensajería segura tiene como objetivo reclutar nuevos espías para Reino Unido, incluso en Rusia.

“A aquellos hombres y mujeres en Rusia que tienen verdades que compartir y el coraje para hacerlo, los invito a contactar al MI6”, indicó Moore.

No solo los rusos, sino “cualquiera, en cualquier parte del mundo” podrá usar el portal para ofrecer información sensible sobre terrorismo o “actividades de inteligencia hostiles”, apuntó.