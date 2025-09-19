Trump terminó ayer su visita a Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este jueves el Reino Unido a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, y puso así punto y final a su segunda visita de Estado al país después de dos días de intensa agenda.

Trump y su esposa, Melania, partieron minutos antes de las 18:00 hora británica (17:00 GMT) desde el aeropuerto londinense de Stansted, mismo lugar en el que aterrizó en la noche del pasado martes, para regresar a los Estados Unidos.

El mandatario estadounidense llegó al aeródromo de la capital británica en el helicóptero Marine One que le trasladó desde la residencia campestre del primer ministro británico, Keir Starmer, Chequers, a las afueras de Londres, donde rubricó este jueves un acuerdo tecnológico bilateral y mantuvo un encuentro con la prensa.

El mandatario estadounidense cumple así con su segunda visita al Reino Unido -la primera la realizó durante su primer mandato en 2019-, en la que se ha reencontrado con "su amigo", según afirmó antes de comenzar el viaje, el rey Carlos III, que lo agasajó con un gran banquete real en la noche del miércoles.

También tuvo la oportunidad de presenciar un desfile militar en el castillo de Windsor, donde se encontró con el monarca británico y la reina consorte Camila, y honró la memoria de la fallecida reina Isabel II ante su tumba, situada en la capilla privada de la fortaleza.

Antes de viajar de vuelta a Estados Unidos, el Lord Chamberlain, alto funcionario de la casa real británica, se despidió en Stansted del presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, en nombre del rey.

INMIGRACIÓN ILEGAL

El mandatario pidió a Reino Unido que luche con más firmeza contra la inmigración ilegal, incluso "si hay que recurrir al ejército", durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Hay gente que llega y, como le he dicho al primer ministro, yo los detendría, sin importar si hay que recurrir al ejército. No importa qué medios se utilicen", afirmó el presidente estadounidense, que el jueves finalizó una visita de Estado a Reino Unido.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump lanzó en Estados Unidos una amplia política de expulsiones de inmigrantes en situación irregular.

La inmigración irregular "destruye los países desde dentro", afirmó el mandatario republicano desde la residencia de Starmer en Chequers.

Por su parte, el dirigente británico declaró que quiere "intensificar" las expulsiones de migrantes en situación irregular. Unas horas antes, un primer migrante fue devuelto a Francia en el marco de acuerdo entre Londres y París que entró en vigor en agosto.

Este prevé la devolución a Francia de los migrantes que llegaron a Reino Unido de forma irregular a bordo de "small boats", las embarcaciones precarias que usan para surcar el Canal de la Mancha.

Por cada migrante devuelto, Reino Unido se comprometió a aceptar otro que se encuentre en territorio francés y que haya presentado una solicitud en una plataforma en línea, un sistema criticado por las asociaciones de ayuda a migrantes.