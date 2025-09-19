Tácticas de Trump contra la prensa reflejan las acciones de líderes autoritarios

Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump ha llevado a cabo una campaña agresiva contra los medios de comunicación, sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, realizando movimientos similares a los de líderes autoritarios a los que él a menudo ha elogiado.

Trump celebró el miércoles la suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel por parte de ABC, después de que el comediante hiciera comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk que criticaban el movimiento MAGA del presidente: “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Fue el último de una serie de ataques contra medios de comunicación y figuras mediáticas que él considera excesivamente críticos con él. Trump ha presentado demandas contra medios cuya cobertura le desagrada, ha amenazado con revocar licencias para televisoras y ha intentado doblegar a organizaciones noticiosas y empresas de redes sociales a su voluntad.

Las tácticas son similares a las utilizadas por líderes en otros países que han socavado las libertades de expresión y los medios independientes mientras consolidan el poder político, incluyendo al primer ministro húngaro Viktor Orbán, un aliado cercano de Trump cuyo estilo de liderazgo es reverenciado por muchos conservadores en Estados Unidos.

“Lo que estamos viendo es un intento sin precedentes de silenciar el discurso desaprobado por parte del gobierno”, dijo Brendan Nyhan, politólogo del Dartmouth College. “Donald Trump está tratando de dictar lo que los estadounidenses pueden decir”.

¿Está Trump mirando a Orbán?

El enfoque de Trump para gobernar ha generado comparaciones con Orbán, quien ha estado en el poder desde 2010. El líder húngaro ha hecho de la hostilidad hacia la prensa un elemento central de su marca política, tomando prestada la frase de Trump de “noticias falsas” para describir a los medios críticos. No ha concedido una entrevista a un periodista independiente en años.

El grupo de vigilancia de medios Reporteros Sin Fronteras dice que Orbán ha construido “un verdadero imperio mediático sujeto a las órdenes de su partido” a través de adquisiciones de periódicos y emisoras por parte de sus aliados. El grupo dice que esa estrategia ha dado al partido Fidesz de Orbán el control de aproximadamente el 80% del mercado mediático de Hungría. En 2018, los aliados de Orbán donaron casi 500 medios que habían adquirido a un conglomerado controlado por el gobierno, un grupo que incluía todos los diarios locales de Hungría.

Los partidos de oposición se quejan de que solo obtienen cinco minutos de tiempo en televisión pública durante las elecciones, el mínimo legal, mientras que las emisoras estatales amplifican de manera confiable los puntos de vista del gobierno y difaman a los oponentes políticos de Orbán. La autoridad de medios de Hungría, compuesta enteramente por nominados del partido de Orbán, ha amenazado con no renovar las licencias de transmisión para mantener a los medios en línea y obligó a la estación de inclinación liberal Klubrádió a salir del aire.

El analista de medios húngaro Gábor Polyák dijo: “Aquí, compraron medios y reemplazaron al personal editorial al por mayor”.

Los movimientos contra los medios independientes, junto con la captura sistemática de las instituciones democráticas de Hungría por parte de Orbán, llevaron al Parlamento Europeo en 2022 a declarar que el país ya no podía considerarse una democracia.

Polyák dijo que, aunque el panorama mediático estadounidense es mucho más grande y diverso que el de Hungría, le ha sorprendido la disposición de las grandes empresas estadounidenses a responder ante las amenazas de Trump.

“Hay un tipo de autocensura muy extraña en Estados Unidos”, dijo. “Incluso con ojos europeos, es muy aterrador ver hasta qué punto no existe la valentía individual. Desde Zuckerberg hasta ABC, todos se rinden de inmediato”.

La suspensión de Kimmel es parte de un patrón de Trump

Kimmel se convirtió en el segundo comediante nocturno con un historial de satirizar a Trump que pierde su programa este año. CBS canceló el programa de Stephen Colbert solo días después de que criticara el acuerdo de la cadena por una demanda presentada por Trump sobre la edición de una entrevista de “60 Minutes” con la exvicepresidenta Kamala Harris, oponente de Trump el otoño pasado.

CBS dijo que la medida decidida en julio se tomó por razones financieras, pero Trump la celebró de todos modos mientras parecía anticipar los desarrollos de esta semana: “Me encanta absolutamente que despidieran a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia”, escribió en su plataforma de redes sociales en ese momento. “Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente”.

La suspensión de Kimmel por parte de ABC el miércoles se produjo después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, hiciera una advertencia directa sobre el comediante en un pódcast conservador más temprano ese día: “Podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil”, dijo.

Carr también lanzó una investigación sobre CBS y abrió investigaciones sobre redes de radiodifusión pública después de que Trump persuadiera al Congreso para que les retirara sus fondos.

La suspensión de Kimmel ha destacado los esfuerzos más amplios del presidente para presionar a periodistas, empresas de medios y ahora comediantes y comentaristas, para alinearse con sus puntos de vista.

Trump también ha apuntado a los gigantes de las redes sociales, afirmando que Meta abandonó su programa de verificación de hechos en parte debido a sus amenazas, que incluían encarcelar al fundador Mark Zuckerberg.

Incluso los poderosos propietarios de medios han parecido ceder bajo presión. El propietario del Washington Post, Jeff Bezos, cuyas empresas tienen contratos significativos con el gobierno, eliminó un respaldo editorial a la candidata demócrata Kamala Harris antes de las elecciones de 2024 y, al igual que Meta, donó 1 millón de dólares a la ceremonia de inauguración de Trump. ABC News, propiedad de Disney, acordó un acuerdo de 15 millones de dólares para resolver una demanda de Trump.

Represión de medios en otros países

Hungría no es el único país donde se han estado desarrollando patrones similares para erosionar un panorama mediático independiente. En la vecina Serbia, el presidente populista Aleksandar Vucic ha enfrentado acusaciones de restringir las libertades de los medios desde que llegó al poder hace más de una década.

Los críticos han citado una combinación de presión política, campañas de desprestigio público y presión financiera sobre los medios como los que ha utilizado el gobierno de Vucic para establecer el control sobre los principales medios de comunicación y la emisora pública RTS.

La seguridad de los periodistas en Serbia ha empeorado desde el inicio de las protestas lideradas por estudiantes hace unos diez meses que han desafiado el firme gobierno de Vucic. El grupo Media Freedom Rapid Response, que monitorea la libertad de prensa en Europa, dijo en un informe reciente que estaban “gravemente preocupados” de que los periodistas serbios “hayan estado informando bajo una inmensa presión política, enfrentando violencia física, censura, campañas de difamación, demandas abusivas y amenazas de muerte diarias”.

En Rusia, el presidente Vladimir Putin consolidó el control sobre la televisión nacional al principio de su mandato y luego expandió las restricciones sobre la sociedad civil, el periodismo independiente y las plataformas en línea. Las autoridades luego utilizaron una serie de leyes para restringir la libertad de expresión.

La etiqueta restrictiva de “agente extranjero” se ha impuesto a los pocos medios independientes restantes y a decenas de periodistas, y el gobierno ha endurecido constantemente los controles sobre internet. La represión de Putin solo se ha intensificado después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, cuando nuevas leyes criminalizaron las críticas a la guerra y obligaron a muchos periodistas al exilio.

En India, el ascenso del primer ministro Narendra Modi ha coincidido con una creciente presión sobre comediantes y satíricos. La policía ha arrestado a artistas por chistes considerados ofensivos para las deidades hindúes o críticos con el partido de Modi. Comediantes como Kunal Kamra y Vir Das han enfrentado demandas, cancelaciones de espectáculos y acoso por parte de grupos nacionalistas por criticar al gobierno.