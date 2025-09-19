Ejército de Israel promete emplear "fuerza sin precedentes" en Gaza

El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur ante la intensificación de su ofensiva terrestre en este territorio palestino.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas", escribió en X el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee.

La advertencia de este viernes se produce antes de los días fuertes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una cita en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido anunciaron que reconocerán al Estado palestino.

El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria en el devastado territorio, y desde que Israel anunció el inicio de su ofensiva en la principal ciudad del enclave, una extensa fila de palestinos huye hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros.

La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, indicó este viernes que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza desde finales de agosto.

Mientras el ejército israelí calcula que "alrededor de 480,000" palestinos abandonaron la ciudad.

Pero para muchos, el viaje es demasiado caro y no saben dónde ir.

"Nuestra vida se convirtió en una sucesión de explosiones y peligros", relató por teléfono a AFP Sami Baroud, desde el oeste de Ciudad de Gaza.

"Lo hemos perdido todo: nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra sensación de seguridad. ¿Cómo puedo evacuar si ni siquiera puedo permitirme el transporte?", se preguntó este desplazado de 35 años.

Según los balances entregados por los hospitales de Gaza contactados por AFP, los ataques israelíes mataron al menos a 33 personas en toda la Franja este viernes, incluyendo 18 fallecidos en Ciudad de Gaza.

Israel anunció el miércoles que permitiría la apertura de una nueva ruta "temporal" para que la población huyera de Ciudad de Gaza a través de la carretera Salah al Din, pero advirtió que solo permanecería abierta hasta este viernes al mediodía.

El vocero Avichay Adraee anunció que esta carretera, la principal vía norte-sur que atraviesa la Franja, había cerrado al tráfico en dirección del sur.

Actualmente, la única ruta posible hacia el sur es por la calle Al Rashid, añadió el portavoz, que instó a los habitantes a "aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria".

Denuncia de "genocidio"

La ofensiva en Ciudad de Gaza, respaldada por Estados Unidos, coincidió con la publicación el martes de un informe de una comisión independiente nombrada por la ONU.

En el documento, la comisión acusó a Israel de cometer un "genocidio" en el territorio palestino y responsabilizó al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos. Israel rechazó esta acusación y tachó el informe de "sesgado y mentiroso".

Además del elevado costo, la población de Gaza enfrenta los riesgos de evacuar en medio de los bombardeos.

"Llevamos varios días intentando evacuar hacia el sur, pero no hemos podido encontrar ningún medio de transporte", contó a AFP Jaled al Majdalawi, un palestino desplazado de 32 años, que relató que los bombardeos son "intensos y continuos".

Nivin Ahmed, de 50 años, huyó el jueves hacia Deir al Balah, en el centro de la Franja, con siete miembros de su familia.

"Mi hijo menor lloraba de cansancio. Nos turnábamos para arrastrar un pequeño carrito con algunas de nuestras pertenencias", describió, al precisar que caminaron "más de 15 km".

Mona Abdel Karim, de 36 años, dijo que no logró conseguir transporte para ir hacia el sur. Tuvo que dormir con su familia en la costanera de Al Rashid durante dos noches esperando a un conductor.

"Siento que estoy a punto de explotar. No podemos ir a pie: los padres de mi esposo son ancianos y están enfermos, y los niños están demasiado débiles para caminar", contó.

La guerra se desató el 7 de octubre de 2023, cuando comandos islamistas mataron en Israel a 1,219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí mató al menos a 65,174 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.