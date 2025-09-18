¿Quién es Wendy García, la subcomisionada de Prisiones de NY acusada de estafa y falsificación?

El nombre de Wendy García, la subcomisionada de Prisiones de la ciudad de Nueva York, ha resonado en las últimas horas, tras enfrentar acusaciones de estafa, robo de identidad y falsificación para la compra de un vehículo junto a su pareja, Nathaniel Rojas.

García es una dominicana nacida en el Alto Manhattan, de madre soltera y con orígenes en Santiago de los Caballeros, al norte del país.

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Delaware, inclinándose desde joven en la ayuda y trabajo social, según relató en una entrevista para el medio neoyorkino Spectrum Noticias.

En ese entonces, indicó que los 19 años, mientras trabajaba como traductora para víctimas de violencia doméstica, una trabajadora le indicó que no podría seguir brindando ayuda a la víctima por falta de recursos, lo que la impulso a trazarse una meta, trabajar para el Gobierno.

Estudió una maestría en políticas urbanas y su primer trabajo para el Gobierno estadounidense fue en el 2006 como enlace del presidente del condado de Manhattan.

Tras esta experiencia, luego fue directora del departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario para el alcalde Michael Bloomberg y por ocho años fue directora de la oficina de Diversidad fiscal de Nueva York.

En 2022 asumió como vicecomisionada de inclusión y equidad, de la Policía de Nueva York, primera dominicana en lograr esta hazaña, teniendo bajo supervisión 60 personas y sobre ella tres supervisores.

Desde esa posición buscó visibilizar las voces de las mujeres y mayor representación de la comunidad LGBTQ.

“Cuando tú representas a las voces más vulnerables, tú representas a todo el mundo", dijo en ese entonces.

En 2023 recibió un reconocimiento de parte de la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, por ser la primera dominicana en designarse comisionada de Equidad e Inclusión de Nueva York, el rango más alto a lo interno del organismo.

Acusación

La acusación contra García fue depositada por el hermano de su novio, Eddy Rojas.

De acuerdo a la acusación Nathaniel y Wendy usaron el nombre y los documentos de Eddy para comprar un Mercedez Benz por US$ 36,000, además de que le hicieron una cuenta que pasa de US$ 37,000 con el sistema de paso rápido de los peajes.

Todavía las autoridades no se han referido a García, The New York Daily News, quien primero publicó la historia dijo que el NYPD no ofreció explicaciones en torno a si arrestarían o no a García, incluida en la querella presentada por el hermano de su novio.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, describió a Rojas como un “extranjero criminal de la República Dominicana”.

“Una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho y bajo las leyes de nuestra nación, nuestro Gobierno tiene la autoridad de revocar la tarjeta verde si nuestras leyes han sido violadas y abusadas”, agregó McLaughlin.