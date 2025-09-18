reino unido
Protestas y arrestos en la visita de Trump a Londres
El grupo de manifestantes sostenía carteles que decían: "Trump, tu política apesta" y "Vete. Estás contaminando Windsor".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con honores en el Castillo de Windsor el miércoles, pero fuera de ahí, hubo muchos descontentos con su segunda visita de Estado sin precedentes.
Varios miles de personas marcharon por el centro de Londres para protestar por su visita, que incluye un lujoso banquete en su honor ofrecido por el rey Carlos III y una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer.
El grupo, organizado por la coalición Stop Trump U.K., llevaba pancartas que decían "No al racismo, no a Trump" mientras avanzaban por Regent Street hacia el Parlamento.
Algunos llevaban pequeñas versiones del enorme globo de Trump bebé, una caricatura anaranjada del líder rubio con un pañal, que causó gran impresión durante su primera visita en junio de 2019.
Otros llevaban carteles que decían "No a Trump, no al fascismo" y "Deshazte de Trump".
La multitud abucheó a un contramanifestante que sostenía un cartel que decía "Amamos a Trump".
La Policía Metropolitana desplegó 1,600 oficiales ya que esperaban miembros de unos 50 grupos diferentes que incluían activistas climáticos, antirracistas y propalestinos.
El número de personas que participaron en la marcha fue mucho menor que hace seis años, cuando Trump visitó Londres durante su primer mandato. Esta visita evita casi por completo la capital al realizar ceremonias reales en Windsor, una ciudad histórica a unos 32 kilómetros (20 millas) al oeste, y en Chequers, la residencia de campo del primer ministro, donde Trump se reunirá con Starmer el jueves.
CASTILLO DE WINDSOR
Trump y la primera dama Melania tomaron un helicóptero al Castillo de Windsor, donde fueron recibidos calurosamente por el rey y disfrutaron de un paseo en carruaje tirado por caballos por los terrenos masivos de la finca real mientras las bandas militares tocaban los himnos nacionales de Estados Unidos y el Reino Unido.
Decenas de manifestantes salieron a las calles de Windsor antes de su visita para corear: "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump, no, no" y "Donald Trump no es bienvenido aquí".
"No creo que sea correcto que tengamos a Trump para una segunda visita de Estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color", expresó Grace Nathew.
La policía informó que arrestaron a cuatro personas el martes por un acto en el que se proyectó una imagen de Trump y Jeffrey Epstein en una torre del Castillo de Windsor, un recordatorio de la relación del presidente con el financiero acusado de abusar de menores.