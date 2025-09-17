Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta al despliegue de EEUU

Venezuela comenzó a realizar este miércoles ejercicios militares en la isla la Orchila, en el Caribe sur, como respuesta al despliegue de buques ordenados por Estados Unidos en la zona que considera como una "amenaza".

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban drogas, con un saldo de 14 muertos, según el presidente Donald Trump.

Los ejercicios venezolanos se realizan en un territorio de 43 horas que queda a 97 millas náuticas del estado La Guaira, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho el fin de semana.

"Van a haber implementados de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", dijo el ministro de Defensa, Padrino López, al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

"Complicado de creer"

Estados Unidos acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de supuestamente encabezar carteles de droga y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Venezuela rechaza los señalamientos de narcotráfico. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó más temprano que en lo que va de 2025 han incautado más de 60 toneladas de droga.

En los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participarán 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la "Milicia especial naval", detalló el vicealmirante de la Armada venezolana Irwin Raúl Pucci.

El ministro de Defensa dijo que en esta "coyuntura" hay que "elevar" el "apresto operacional para un escenario de conflicto armado en el mar". "Estamos elevando nuestro apresto operacional de caras al Caribe", apuntó.

Los ejercicios tienen lugar después de que la semana pasada Maduro activó una operación militar de "resistencia" con 284 frentes de batalla en el país.

Maduro ordenó además el despliegue de 25,000 efectivos a las fronteras y pidió a la población civil sumarse a la reserva militar con jornadas de alistamiento.

El gobierno venezolano pidió una investigación tras el primer barco atacado el pasado 2 de septiembre.

"Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, no, es que uno no sabe, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero ¿quién vio la droga? Dicen que llevaba fentanilo la segunda (lancha). ¿De aquí, de Venezuela, fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer", subrayó Cabello en rueda de prensa.