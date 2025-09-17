Trump demanda por US$15,000 millones al New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por 15,000 millones de dólares por difamación y calumnia contra el diario The New York Times, que denunció este martes una tentativa de amordazarlo.

En su nueva etapa en la Casa Blanca, el mandatario republicano de 79 años incrementó su habitual hostilidad hacia los medios tradicionales, arremetiendo repetidamente contra los periodistas críticos, restringiendo su acceso o querellándose contra ellos.

La demanda contra The New York Times presentada el lunes en Florida solicita 15.000 millones de dólares de compensación por daños, además de una indemnización punitiva adicional "por un importe que se determinará en el juicio".

El diario neoyorquino anticipó la semana pasada que Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por él al financiero y delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.

La carta contiene un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda. El presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya.

"Se ha permitido al The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

En un comunicado, el diario dijo este martes que la "demanda no tiene fundamento"

"Carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación", agregó.

- "Décadas de difamación" -

La demanda también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito de Florida.

El documento cita tres artículos publicados entre septiembre y octubre del año pasado y un libro de los periodistas Russ Buettner y Susanne Craig aparecido en ese mismo periodo.

"El libro y los artículos forman parte de un patrón de décadas de difamación intencionada y maliciosa del New York Times contra el presidente Trump", afirma la demanda, fechada el lunes.

En su mensaje, Trump califica al prestigioso diario como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" del país.

Lo acusa de ser "un auténtico 'portavoz' del Partido Demócrata de izquierda radical" y de haber apoyado a Kamala Harris durante la última campaña presidencial.

El New York Times "lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mis negocios", dijo.

No es la primera vez que el magnate republicano recurre a acciones legales contra medios de comunicación que considera hostiles.

En julio, reclamó al menos 10.000 millones de dólares por difamación al Wall Street Journal tras la publicación de un artículo en el que se le atribuía una carta obscena dirigida a Epstein.

Ese mismo mes, el grupo Paramount acordó pagar 16 millones de dólares para zanjar una demanda de Trump por la cobertura electoral de la cadena CBS News, perteneciente a esta corporación.

El presidente argumentó que el popular programa "60 minutos" editó una entrevista a su rival demócrata en las presidenciales de 2024, Kamala Harris, para favorecerla.